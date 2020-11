Kolarić: Kvaliteta podataka o oboljelima nije vjerodostojna

<p>Epidemiolog <strong>Branko Kolarić</strong> iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar komentirao je broj novooboljelih u odnosu na testiranjima koja svakodnevno provodimo. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO</strong></p><p>Danas su u Hrvatskoj zabilježena 3082 nova slučaja zaraze čime smo još jednom srušili rekord u broju oboljelih. Više inficiranih rezultat je uvijek dijelom i većeg broja testiranih. No, činjenica je da se koronavirus horizontalno širi u populaciji već nekoliko tjedana. </p><p>Epidemiološka obrana probijena je zbog brojnih kontakata koje se više nije uspijevalo pravodobno bilježiti, pa su i oni čiji je nalaz naposljetku bio pozitivan to saznali sa zakašnjenjem od nekoliko dana, posijavši za to vrijeme virus oko sebe. Određeni se broj ljudi ne želi testirati, a imamo i velik broj tzv. vjerojatnih slučajeva za koje nije jasno broje li se u službenu statistiku oboljelih, piše <a href="https://www.vecernji.hr/vijesti/kolaric-kvaliteta-podataka-o-zarazenima-nije-vjerodostojna-1445650" target="_blank">Večernji list. </a></p><p>– Kvaliteta podataka o broju zaraženih teško da je vjerodostojna. Podaci su nam lošiji nego prije jer sad više ne znamo jesmo li sve pobrojili – rekao je Kolarić.</p><p>Među umrlima su sve češće i mlađi ljudi. Za to vrijeme klubovi pozivaju na votka-partyje i “tulume kao da ne postoji sutra”.</p><p>Premijer Andrej Plenković jučer je priznao da se trenutačno nalazimo u najtežem trenutku epidemije.</p><p>– Ključno je apelirati na sugrađane da se pridržavaju mjera koje je donio Stožer – rekao je i dodao da smatra kako mjere koje imamo mogu biti još djelotvornije ako ih se svi pridržavamo. Ponovno je naglasio i famoznu stagnaciju širenja zaraze.</p><p>– U ovom trenutku nitko od nas ne želi daljnje pooštravanje i raspravu o zatvaranju slobode kretanja i utjecaju na hrvatsko gospodarstvo. Dobro je što smo imali “vrlo jasan trend smanjenja rasta novozaraženih”. U zadnjih tjedan dana, u odnosu na tjedan dana prije, imamo samo 5,5% više zaraženih. To je ono što je bitno i ono što smo govorili, da će ove mjere dovesti do smanjivanja brzine rasta zaraze i zato govorimo o stagnaciji. No, unatoč tome, moramo biti izrazito oprezni osobito zbog broja hospitaliziranih i onih na intenzivnoj i respiratoru – poručio je i dodao da svojim ponašanjem, distancom, nerukovanjem, dajemo ogroman doprinos, a da je “prozračivanje bitnije nego ikada”, zbog moguće zaraze aerosolom.</p>