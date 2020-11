"Mi koji se svaki dan susrećemo s koronom znamo da nije šala"

<p>Glavna sestra Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Andrija Štampa" Cecilija Rotim, kaže kako je očekivano povećanje broja novozaraženih srijedom i četvrtkom, jer se tada više testira. Dodaje i da smatra da su brojke velike jer liječnici obiteljske medicine rade dobar posao i dobar probir pacijenata, jer na testiranje šalju ljude sa simptomima, rekla je za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a574963/Mi-koji-se-svaki-dan-susrecemo-s-koronavirusom-vjerujemo-i-znamo-da-nije-sala.html" target="_blank">N1</a>.</p><p>Zaposleni su novi liječnici stoga nema problema s kašnjenjem kontaktiranja pacijenata. </p><p>"Zahvaljujući tome što je Grad Zagreb zaposlio dodatan broj liječnika i zahvaljujući liječnicima obiteljske medicine koji su se uključili u rad, mi u roku od 24 sata stignemo obavijestiti sve o njihovim nalazim i mjerama koje moraju imati", kaže Rotim.</p><p>Vrlo često se događa da simptome razviju ukućani u jednom kućanstvu, ističe.</p><p>Dodaje i kako se svi trebamo paziti, jer nikada ne znamo kako će naše tijelo reagirati. "Nitko ne zna kako će naš organizam, tj. imunosni sustav reagirati ako se zarazimo. Držimo se i dalje osnovnih mjera kojih se trebamo držati", kaže Rotim.</p><p>"Nažalost, ima građana koji ne vjeruju u korona virus, ali mi koji se svakodnevno susrećemo s bolesnim osobama vjerujemo i znamo da to nije šala. Ne znamo kako će bolest utjecati na naš organizam i kakve dugoročne posljedice će imati", ističe. Apelira stoga na građane da čitaju o korona virusu, ali znanstveno utemeljene članke, kao i iskustva onih koji su preboljeli bolest.</p><p>Što se Adventa tiče, smatra da će gradski stožer donijeti propisane mjere koje će stručnjaci razraditi, ali nije za pooštravanje mjera, jer smatra da će to samo dodatno demotivirati građane.</p><p>Situacija u školama je dobra, smatra. Sve je jako dobro organizirano, čemu svjedoči i činjenica da nije bilo širenja virusa po cijelim školama.</p><p>"Naša Služba za školsku i adolescentsku medicinu svakodnevno je u komunikaciji sa školama. Se je jako dobro organizirano, doslovno se događa da jedan razred izlazi iz samoizolacije, a drugi ulazi. Ova metoda samoizolacije pokazala se jako učinkovitom. Nije bilo širenja usred škole i to je jako dobro i efikasno te funkcionira u praksi", ističe.</p><p>Kapacitet "Andrije Štampara" jer oko 1500 testova dnevno, što se i testira.</p>