Kolarić: Moramo smanjiti broj zaraženih kako ne bi došlo do kolapsa zdravstvenog sustava

Bolnice su svakim danom sve više pune, a veledrogerije su počele s obustavom lijekova bolnicama. Kolarić napominje kako su veliki dugovi već dugo vremena problem

<p>Profesor <strong>Branko Kolarić</strong> komentirao je za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/gost-dnevnika-nove-tv-epidemiolog-branko-kolaric---624908.html" target="_blank">Novu TV</a> situaciju s nedostatkom epidemiologa u Hrvatskoj te kako će utjecati velik broj zaraženih na već poprilično opterećen bolnički sustav. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 'Država nam duguje 5 milijardi, ne mogu nam dati ni 2'</strong></p><p>- Nešto kolega je došlo na posudbu, a zaposlit ćemo i specijalizante i liječnike. U pomoć će doći i liječnici obiteljske medicine - napominje Kolarić.</p><h2>Usprotivili se prijedlogu</h2><p>Obiteljski liječnici danas su se usprotivili prijedlogu da i oni budu ti koji će obavještavati kontakte zaraženih. Nitko ne želi raditi taj posao.</p><p>- Da, to je opsežan posao za koji treba dosta ljudi i dosta vremena taj posao oduzme. Mi taj posao radimo već osam mjeseci. Radit će sada i liječnici obiteljske medicine to, a angažirat će se i dodatne snage, kad ministar to odobri - dodaje. </p><p>Bolnice su svakim danom sve više pune, a veledrogerije su počele s obustavom lijekova bolnicama. Kolarić napominje kako su veliki dugovi već dugo vremena problem.</p><h2>'Ako se ovako nastavi možemo doći do 1000 hospitaliziranih'</h2><p>- Na to upozoravamo već dugo. Moramo smanjiti broj zaraženih kako ne bi došlo do kolapsa zdravstvenog sustava - upozorava i dodaje: </p><p>- Ako se nastavi ovakvo stanje sa zaraženima, možemo doći do 1000 hospitaliziranih osoba. Svi pacijenti će dobivati lijekove, ali imamo ograničene resurse, zato apeliram, da se svi pridržavamo mjera - ponavlja. </p><p>Neke države razmišljaju da rade i zaraženi liječnici, ali pod skafanderima. </p><p>- Da, u nekim državama se o tome razmišlja, mi nismo još blizu toga. Češka, primjerice o tome razmišlja - kaže epidemiolog. </p><p>Kaže kako nemaju rok koji su odredili da ako brojke ne krenu padati uvode strože mjere. I informacija da Zavod sutra testira do 14h.</p><p> </p>