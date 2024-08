Kolarić o pojavi majmunskih boginja: Ovo je dovoljan signal

U Africi se bilježi veliki porast zaraženih, i smrtnost oko tri posto, što je više nego u epidemiji prije dvije godine. Iz tog razloga WHO mora podići alarm, rekao je za 24sata Branko Kolarić, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Andrija Štampar" u Zagrebu komentirajući to što je WHO epidemiju mpoxa, majmunskih boginja u Africi proglasila globalnom zdravstvenom krizom.

Od početka ove godine je u 13 afričkih zemalja prijavljeno više od 17.000 slučajeva bolesti, a među njima je više od 500 smrtnih slučajeva.

Riječ je o virusnoj bolesti koja se među ljudima širi bliskim kontaktom - dodirom, poljupcima, u spolnom odnosu, preko zajedničke posteljine i odjeće, ručnika, pribora za jelo, igala.

Simptomi uključuju temperaturu, bolan osip, glavobolju, bolove u mišićima i leđima, nedostatak energije i povećane limfne čvorove. U četvrtak je prvi slučaj zaraze zabilježen i u Švedskoj.

- U svakom slučaju je pametnije ranije aktivno suzbiti širenje zaraze nego samo čekati. Ovo je bio dovoljan signal da se posveti sva pažnja problemu - zaključio je Kolarić.