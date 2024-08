Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) proglasila je u srijedu trenutnu epidemiju majmunskih boginja u Africi globalnom zdravstvenom krizom. WHO je sazvao svoje hitno povjerenstvo za boginje uslijed zabrinutosti da je smrtonosniji soj virusa stigao do četiri afričke pokrajine koje prethodno nisu bile pogođene virusom. Ovaj soj je prije bio ograničen u Demokratskoj Republici Kongo, piše CNN.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 04:50 WHO upozorio: 'Epidemija majmunskih boginja predstavlja globalnu zdravstvenu krizu! | Video: 24sata/reuters

Neovisni stručnjaci u odboru sastali su se u srijedu kako bi savjetovali glavnog direktora WHO-a Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa o ozbiljnosti izbijanja. Nakon tog savjetovanja, objavio je u srijedu da je proglasio javnozdravstvenu izvanrednu situaciju od međunarodne važnosti - najvišu razinu uzbune prema međunarodnom zdravstvenom pravu.

Također poznat kao PHEIC, ovo je status koji Svjetska zdravstvena organizacija daje "izvanrednim događajima" koji predstavljaju rizik za javno zdravlje drugih zemalja kroz međunarodno širenje bolesti. Ova izbijanja mogu zahtijevati koordinirani međunarodni odgovor.

Afrički centri za kontrolu i prevenciju bolesti proglasili su izbijanje izvanrednim stanjem za javno zdravlje kontinentalne sigurnosti dan ranije - što je prva takva izjava agencije od njezina početka 2017.

Od početka ove godine više od 17.000 slučajeva i više od 500 smrtnih slučajeva prijavljeno je u 13 zemalja u Africi, prema Afričkim centrima za kontrolu i prevenciju bolesti , koji klasificiraju izbijanje kao "događaj vrlo visokog rizika". Najveći broj slučajeva - više od 14.000 - je u DRC-u, koji je prijavio 96% potvrđenih slučajeva ovog mjeseca.

Mpox, prije poznat kao majmunske boginje, je virusna bolest koja se lako prenosi između ljudi i sa zaraženih životinja. Može se širiti bliskim kontaktom poput dodirivanja, poljupca ili seksa, kao i putem kontaminiranih materijala poput plahti, odjeće i igala, navodi WHO .

Simptomi uključuju temperaturu, bolan osip, glavobolju, bolove u mišićima i leđima, nedostatak energije i povećane limfne čvorove.