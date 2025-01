Kolega mladića poginulih kod N. Vinodolskog: 'Jedan mi je bio kao brat, bili smo nerazdvojni'

Katastrofa. Dečki s kojima sam jučer bio cijeli dan, danas ih više nema... Kolege su me obojica bili, vozio sam iza njih, dvije tri minute iza njih sam bio. I vidio sam što sam vidio, bolje da nisam vidio, kaže u razgovoru za RIportal mladić Antonio, čija su dvojica prijatelja poginula u Novom Vinodolskom u ponedjeljak...

Do nesreće je došlo u ponedjeljak u šest sati ujutro na Jadranskoj magistrali, točnije kod lokacije Zagori pred zapadnim ulazom u grad. Poginuli su 22-godišnjak i 26-godišnjak...

- U teškoj prometnoj nesreći smrtno su stradale dvije osobe. U prometnoj nesreći sudjelovalo je osobno vozilo i teretno (kombi), vozilo oba riječkih registracijskih oznaka koja su se kretala u smjeru Crikvenice. Očevidom prometne rukovodila je zamjenica županijske državne odvjetnice iz Rijeke. Prema utvrđenom do prometne nesreće je došlo na način da je 52- godišnji vozač osobnog vozila započeo radnju pretjecanja vozila iza kojeg se kretao, a da se pritom prethodno nije uvjerio da to može učiniti bez dovođenja u opasnost ostalih sudionika u prometu. Prilikom pretjecanja udario je u kombi vozilo koje je već pretjecalo vozila. Uslijed udara, vozač teretnog vozila je izgubio nadzor nad vozilom te je došlo do prevrtanja vozila i smrtnog stradavanja. Po dovršetku postupka, zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu, 52-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku. Na mjestu prometne nesreće smrtno su stradali vozač i putnik u teretnom vozilu u dobi od 22 i 26 godina - objavili su iz policije.

Nesretni mladići poginuli su na putu za posao...

- S jednim sam bio... Bio mi je kao brat praktički. Svaki dan smo bili zajedno, nerazdvojni od 0-24. Baš smo bili zajedno u kafiću, planirali smo vikend idući, kamo ćemo ići... Tako je valjda on gore htio, ne znam što reći... - kazao je Antonio za Riportal.

Zbog strašne prometne nesreće u kojoj su izgubljena dva mlada života Novi Vinodolski je proglasio 14. i 15. siječnja Danima žalosti.

- Strašno, jedna velika tragedija za sve nas. Mi smo mali grad, svi smo povezani kao jedna velika obitelj i gubitak dva mlada života sve nas je neizmjerno potresla. Gdje god sam danas bio ljudi rone suze, ne mogu ni zamisliti kako je nesretnim roditeljima i obitelji kojima izražavam najiskreniju sućut u ime svih - kazao je nakon nesreće gradonačelnik Tomislav Cvitković.

- A što da vam kažem, nije mi do ničega. Otići ću do njihovih roditelja. Velika je tragedija za sve - rekao nam je kratko vlasnik tvrtke za cestovni promet gdje su mladići radili kao dostavljači pošljki.