Užas u Novom Vinodolskom: 'U nesreći poginuli mladići, išli su na posao. Neizmjerna tuga...'

Cijeli Novi Vinodolski zavijen je u crnu u ponedjeljak ujutro nakon što je u teškoj prometnoj nesreći poginulo dvoje ljudi. Do nesreće je došlo u 6 sati ujutro na Jadranskoj magistrali, točnije kod lokacije Zagori pred zapadnim ulazom u grad. Doznajemo kako su poginuli mladići D.M. (26) i N.P. (24)

- Strašno, jedna velika tragedija za sve nas. Mi smo mali grad, svi smo povezani kao jedna velika obitelj i gubitak dva mlada života sve nas je neizmjerno potresla. Gdje god sam danas bio ljudi rone suze, ne mogu ni zamisliti kako je nesretnim roditeljima i obitelji kojima izražavam najiskreniju sućut u ime svih - kazao je nakon nesreće gradonačelnik Tomislav Cvitković koji je zbog tragedije proglasio dva dana žalosti.

Okolnosti i uzroci nesreće još uvijek se rasvjetljavaju, no prve informacije govore da je do teškog sudara došlo između kombija marke Volkswagen i Renault Clia riječkih registarskih oznaka. To je za sad jedina službena informacija, no svjedoci nesreće pričaju da je do nesreće došlo prilikom pretjecanja kombija, kojim su se dva mladića u dobi od 24 i 26 godina ranom zorom vozila na posao.

- Ma k vragu i bura i sve. Dečki su išli na posao kada su na ravnom dijelu ceste kod hotela Zagori pretjecali auto u kojem se nalazilo dvoje ljudi, izgleda supružnici. Baš u trenu kada je zapuhao jak reful bure. Udar bure bio je toliko jak da je pri tom pretjecanju prevrnuo kombi pri čemu su dečki djelomično ispali kroz šoferšajbu i poginuli na mjestu. Užas, tragedija. Nesreća je bilo i bit će, ali najteže je kad život izgube mladi - kažu ožalošćeni mještani.

Kratko smo razgovarali i s vlasnikom tvrtke gdje su mladići radili. U potpunom je šoku.

- A što da vam kažem, nije mi do ničega. Otići ću do njihovih roditelja. Velika je tragedija za sve - rekao nam je kratko vlasnik tvrtke za cestovni promet gdje su mladići radili kao dostavljači pošljki.

Njihovi roditelji potpuno su shrvani, kažu poznanici. Posebno je teško i jednom od očeva koji je na svoj rođendan ostao bez sina.