Policija je u sklopu redovne kontrole na A-1 kod Jadove zaustavili teretni automobil požeške registracijske oznake kojim je upravljao 42-godišnji hrvatski državljanin sa 22 prekršaja javljaju iz PU ličko-senjske.

Provjerom kartice vozača u vremenu od 13. rujna do 11. listopada 2021. godine utvrđeno je da je u tom kratkom razdoblju skupio čak 22 prekršaja iz Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu.

Prekršaji su se ponajviše odnosili na skraćenje dnevnog odmora, skraćenje tjednog odmora, prekoračenje vremena neprekidne vožnje, prekoračenje dnevnog vremena vožnje, prekoračenje noćnog vremena vožnje, prekoračenje tjednog vremena vožnje.

Osim vozača kamiona prekršaje su dobili i odgovorene osobe kao i firma.

Propisane kazne za vozača su od 12.600 do 29.400 kuna, za odgovornu osobu od 21.000 do 42.000 kuna, a za pravnu osobu od 56.000 do 119.000 kuna. No, kad se zbroji, za ukupno 66 prekršaja, vozaču, tvrtki i odgovornoj osobi dođe se do masne cifre od čak 4,2 milijuna kuna kazne.