'Kolika će nam biti plaća u EP? Naravno da znamo, 8700 eura'

Počela je trka za najpoželjnije radno mjesto u EU. Izborne liste za EU parlament su gotove, a na njima ima ‘za svakoga po nešto'.

Oni koji su već odradili mandat u EP-u najbolje znaju kakav je to posao. Tako se u Bruxelles žele vratiti SDP-ovi Tonino Picula i Biljana Borzan kao i Marijana Petir koja ovoga puta mora prikupljati 5000 potpisa birača jer više iza sebe nema stranačku podršku. Na listi HDZ-a je Stjepan Ribić koji je 2014. za HDZ rekao da je to stranka koja je pokrala Hrvatsku.

Šef HDZ-a Andrej Plenković je danas uz njega i kaže: "On je član HDZ-a, mislim da je sjajno pojasnio svoje izjave u subotu. Mi iza njega stojimo, Osječko-baranjska županija iza njega stoji, dokazao se kao čovjek koji je vodio Agenciju za regionalni razvoj i apsorpciju europskih sredstava. Njegov doprinos ovoj stranci i listi bit će izrazito uspješan. On je član HDZ-a, mislim da je sjajno pojasnio svoje izjave u subotu. Mi iza njega stojimo, Osječko-baranjska županija iza njega stoji, dokazao se kao čovjek koji je vodio Agenciju za regionalni razvoj i apsorpciju europskih sredstava. Njegov doprinos ovoj stranci i listi bit će izrazito uspješan".

Nezavisni za Hrvatsku su, između ostalog, biračima ponudili Martina Pauka koji je nakon što je prešao Bruni Esih i Zlatku Hasanbegoviću, postao poznat po nepromišljenim i zapaljivim izjavama na facebooku.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Na listama su i bivši ministri iz Milanovićeve Vlade poput Gordana Marasa, Ranka Ostojića i Mirele Holy. Ona se nije vratila u SDP, samo je na listi SDP-a. Jedna je od kandidata koja je odgovorila na naša tri pitanja: što je s Brexitom i kako će se završiti, kolika je plaća u EP i koje su sve beneficije te na što bi stavili naglasak pri zastupanju hrvatskih interesa. Kako je društvo šaroliko tako su šaroliki i odgovori no kad se sve zbroji možemo ih podijeliti u dvije grupe: ‘štrebere’ i ‘mudrace’. Dakle pod ‘štrebere’ bi spadala i Holy koja se kao iskusna političarka informirala o svemu što bi je čekalo.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

- Plaća je 8000 eura koja se dva puta oporezuje pa zastupnik dobije do 5000 eura. Dnevnice se kreću između 270 i 310 eura te se dobiju mjesečni budžet od oko 20.000 eura za plaće asistenata i slično - kaže Holy. Što je s Brexitom i kako će završiti kaže: "Mislim da će Velika Britanija izaći iz EU bez sporazuma i to prije izbora za Europski parlament." Ovo je ujedno bio i najkraći i najjasniji odgovor među ispitanicima.

- Najveći problem Hrvatske je što ne provodimo strukturne reforme, a na što EU posebno stavlja naglasak pa bi u tom smislu u EP-u tražila saveznike među svima pa i pučanima da izvrše dodatan pritisak na Hrvatsku kako bi napravili reforme teritorijalnog ustroja, pravosuđa i javne uprave. Uz to bih se bavila svojim standardnim temama očuvanja okoliša, energetskim pitanjima i održivog turizma - pojasnila je Holy kako vidi svoj rad ukoliko postane europska zastupnica.

Također bivši SDP-ovac Bojan Glavašević je u istoj grupi no on je gradivo i bolje savladao pa kaže: “Plaća je prije poreza oko 8700 eura. Nakon prvog oporezivanja bude 6400, a nakon drugog 4500 eura...323 eura su dnevnice kad parlament zasjeda, 25000 eura se mjesečno dobije za troškove ureda, 21000 eura za materijalne troškove, imaju pravo na 4500 eura putnih troškova...”. Za Brexit pak kaže da je to svima potpuna misterija.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- EU raspravlja o razgovara o tome da se izlazak Velike Britanije produži na godinu dana te da ako i prije tog roka sve naprave što treba mogu i ranije izaći iz EU. Teoretski se Britanci mogu predomisliti i uopće ne izaći. Problematično je što neki konzervativcu zagovaraju blokiranje svih procesa u EU koje je započela Velika Britanija kako bi time isposlovali što bolju poziciju. Kako god se završi dosta je kaotično i doista nitko ne zna šo će se dogoditi - kaže Glavašević. Ako osvoji mandat zalagat će se za ultra brzu željeznicu kakve imaju u Europi, za povlačenje 460 milijuna eura iz fondova EU za razminiravanje Hrvatske te ostale stvari koje ionako navodi Start u svom programu.

‘Mudrac’ bi bio recimo Gordan Maras koji kaže da ‘ne zna' kolika je plaća, kao i Ladislav Ilčić koji pak ‘ne zna točno...’. Plaća je uvijek trik pitanja gdje zlobnici na kraju mogu reći: “Ako ne znaju kolika je plaća, što li znaju?”

Obojica se slažu u jednom: Kažu da u Europski parlament idu zbog svojih uvjerenje i jer žele zastupati građane.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Naglasak ću staviti na bolju poziciju naših građana u EU te se boriti za ravnopravnost bankarskih usluga koje se kod nas uvelike razlikuju od ostalih zemalja EU - kaže Maras, između ostalog. Smatra da bi Velika Britanija treba izaći iz EU kada su već tako odlučili te da nisu spremni provesti izbore za Europski parlament.

Ladislav Ilčić se pak nada da postoji mogućnost da Velika Britanija ipak ne izađe ukoliko se sastav Europskog parlamenta promijeni.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

O šarolikom društvu koje se našlo na listama politički analitičar Žarko Puhovski kaže: "Prije svega imamo sramotu ljudi koji su se kandidirali, a govore da ako prođu neće ići u EP." Smatra to sramotom demokracije.

- Paradoksalno je da su u toj priči HDZ i SDP ostali najčišći. Inače, poredak na listama biračima ne znači ništa, ali znači ljudima da znaju tko kako kod šefa kotira. Ujedno smatram da će se taj poredak uvelike razlikovati od mišljenja birača - kaže Puhovski.