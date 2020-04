'Koliko ja znam, Capak je član HDZ-a i na to sam ponosan!'

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Krunoslav Capak je u utorak na pitanje je li član neke političke stranke rekao da je to - privatna stvar i na pitanje nije htio odgovoriti. U međuvremenu su na društvenim mrežama "isplivale" fotografije na kojima je u društvu drugih članova nakon izborne skupštine za predsjednika HDZ-a jednog zagrebačkog ogranka.

Foto: Facebook

Pa kad već sam Capak nije htio otkriti je li ili nije u stranci, to je za njega učinio Branko Bačić, saborski zastupnik i predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a koji je za N1 rekao da je, prema njegovom sazanju, Capak član HDZ-a.

POGLEDAJTE VIDEO: Sve o prvoj fazi popuštanja mjera

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Čudi me da se osobu koja se pokazala kao stručnjak sada pokušava kompromitirati time što je član HDZ-a. Nisam znao da je on član HDZ-a, niti sam to stavljao u pitanje. Prema mojim saznanjima on je član i na to sam ponosan - poručio je Bačić.

Capak ni na konferenciji za novinare u 14 sati nije htio potvrditi ni demantirati članstvo u HDZ-u.