'Koliko je koštala vojna vježba? A koliko košta vaša emisija?'

- Moramo voditi računa o troškovima, mogu ja vas pitati koliko košta ova emisija? Što se tiče vježbe Velebit, ja bih čestitao svima na vrhunskoj izvedbi, Hrvatska vojska je spremna izvršiti sve zadaće koje se postavljaju pred nju, rekao je ministar obrane Damir Krstičević u odgovoru na pitanje koliko je koštala vojna vježba Velebit 18.

- Mi smo s jednim pametnim planiranjem napravili cjelovitu vježbu vojske i da na taj način uštedimo. Javnost će znati. Mogu samo kazati da je za cijelu godinu vojska što se tiče uvježbavanja troši oko 30-ak milijuna kuna. Ne izbjegavam ništa nego radimo sustavno. Ima se projekcija, ali po prvi puta radimo ovakvu vježbu, rekao je Krstičević za RTL Direkt.

Istaknuo je i kako se Hrvatska sustavno bavimo modernizacijom vojske te ravnomjerno razvija sve grane:

- U 9. mjesecu smo dobili novu sposobnost, to je mornaričko pješaštvo. I na ovoj vježbi smo danas pokazali tu sposobnost. Druga stvar je Pomorski studij, za pet godina ćemo dobiti vrhunski obrazovane pomorske časnike. Nadam se da ćemo do kraja ove godine dobiti obalni ophodni brod, to je prototip.

Na pitanje zašto to toliko kasni, odgovorio je:

- Pitajte gospodina Kotromanovića.