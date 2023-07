Koliko još drugih Josipa radi u ministarstvima isto što i Rimac?

Bivša državna tajnica i HDZ-ovka Josipa Čulina (prije razvoda Rimac) pokušava srušiti optužnicu protiv sebe povlačeći argument da su je nezakonito prisluškivali. Uz to tvrdi da je Uskok pratio druge dužnosnike, ali je od njihova progona odustao, a samo ona je ostala meta. U toj obrani Josipa je otkrila i misterij kako je uopće došlo do njenog pada. Iako se nagađalo da ju je prijavio netko od kolega kod kojih je lobirala za pogodovanja poduzetnicima koji su joj davali novac, to, nažalost, nije točno.