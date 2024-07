Koliko košta izlet na plažu te muke po kukuruzu i sladoledu

Stranci su već prošle godine primijetili kako su cijene u Hrvatskoj značajno više, čemu su najviše kumovali inflacija i uvođenje eura. Pa, ako netko misli kako je lani bilo skupo, ove godine ćemo ga demantirati jer sad je još skuplje, posebno na obali i atraktivnim turističkim destinacijama. A onda kad je strancu skupo, i to strancu koji ima prosječne mjesečne prihode barem dvostruko veće nego što je jedna uobičajena plaća u našoj zemlji, znate koliko u vlastitom gradu može uživati naš čovjek. Računica izgleda ovako: otiđete na plažu s dvoje djece, prođe mladić koji prodaje kuhani kukuruz. Vama se smrači jer već znate da je baš taj kuhani kukuruz djeci na plaži napetiji nego da ste ga skuhali doma. Ne tako davno cijena kukuruza na plaži bila je 12 kuna i bila je prihvatljiva. Sad kukuruz košta pet eura, a za one koji još preračunavaju u glavi, to je blizu 40 kuna. Dva kukuruza 10 eura.

