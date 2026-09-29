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PODACI ZA SRPANJ

KOLIKO ZARAĐUJU? Evo kolika je medijalna plaća u ZET-u

Piše 24sata,
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KOLIKO ZARAĐUJU? Evo kolika je medijalna plaća u ZET-u
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Zagreb: Počeo štrajk ZET-a, tramvaji ostali u spremištima | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Sindikati ZET-a uoči štrajka postavili su svoj zahtjev na povećanje osnovice od 13 posto, dok je Uprava ostala pri ponudi od 4,5 posto...

Radnici ZET-a i dijela Zagrebačkog holdinga stupili su u štrajk u ponedjeljak, a obustava rada nastavila se i u utorak. Višemjesečni pregovori o novim kolektivnim ugovorima zapeli su na pitanju plaća: sindikati i poslodavci nisu se uspjeli dogovoriti o povećanju osnovice za njihov obračun.

Sindikati ZET-a uoči štrajka postavili su svoj zahtjev na povećanje osnovice od 13 posto, dok je Uprava ostala pri ponudi od 4,5 posto, uz dodatno usklađivanje osnovice s rastom potrošačkih cijena od početka 2027. godine. Kolektivni ugovori istekli su u ožujku, a dvije strane ni nakon postupka mirenja i razgovora tijekom vikenda nisu uspjele postići kompromis.

ZET je u utorak objavio da je medijalna neto plaća njihovih zaposlenika u srpnju 2026. iznosila 1.942,42 eura, javlja portal Index

Navode da su vozači autobusa i tramvaja u ZET-u u srpnju, uključujući stalne dodatke, u prosjeku primili 1.992,12 eura neto. Prosječna neto plaća svih zaposlenika ZET-a iznosila je 1.931,33 eura.

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U podružnicama Holdinga, vozači Čistoće prosječno su zaradili 1.851 euro neto, a komunalni radnici Čistoće 1.651 euro. Prosječna plaća radnika na Gradskim grobljima iznosila je 1.586 eura, vrtlara u Zrinjevcu 1.574 eura, a cestara u Zagrebačkim cestama 1.545 eura.

Za usporedbu, prosječna neto plaća u Hrvatskoj u srpnju bila je 1.540 eura, dok je medijalna iznosila 1.346 eura, što znači da je polovica zaposlenih primila manje od tog iznosa.

Zagreb: Počeo štrajk ZET-a, tramvaji ostali u spremištima
Zagreb: Počeo štrajk ZET-a, tramvaji ostali u spremištima | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Plaće uprava ZET-a i Holdinga

Prema podacima iz imovinskih kartica, predsjednik Uprave ZET-a Marko Bogdanović ima neto plaću od 4.878 eura. Član Uprave Luka Matošić zarađuje 4.836 eura, a Goran Marinov 4.564 eura.

Među voditeljima podružnica Holdinga povezanih s prometom, najveću mjesečnu osnovnu plaću od 5.500 eura ima voditeljica Zagrebačkih cesta, Jurica Krleža. Voditelj Autobusnog kolodvora Josip Krajina i voditelj Zagrebparkinga Dinko Herman zarađuju po 4.900 eura. Uz plaću imaju dodatak za godine staža, pravo na službeni automobil 24 sata dnevno te naknade predviđene kolektivnim ugovorom.

Zagreb: Počeo štrajk ZET-a, tramvaji ostali u spremištima
Zagreb: Počeo štrajk ZET-a, tramvaji ostali u spremištima | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković ima mjesečnu osnovnu neto plaću od 4.990,10 eura. Članovi Uprave Miljenko Hrman i Dubravko Karačić imaju po 6.450 eura bruto. Hrmanova neto plaća za srpanj 2026. iznosila je 4.813,18 eura, a Karačićeva 4.606,64 eura.

Prema javno dostupnim podacima, dodaje Index, članovi Uprave Holdinga imaju pravo na službeni automobil 24 sata dnevno i dodatak od 0,5 posto za svaku godinu staža. Nemaju pravo na stanovanje ni na naknade po kolektivnom ugovoru. Bogdanović također ima dodatak od 0,5 posto za svaku godinu staža i pravo na službeni automobil 24 sata dnevno.

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