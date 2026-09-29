Sindikati ZET-a uoči štrajka postavili su svoj zahtjev na povećanje osnovice od 13 posto, dok je Uprava ostala pri ponudi od 4,5 posto...
KOLIKO ZARAĐUJU? Evo kolika je medijalna plaća u ZET-u
Radnici ZET-a i dijela Zagrebačkog holdinga stupili su u štrajk u ponedjeljak, a obustava rada nastavila se i u utorak. Višemjesečni pregovori o novim kolektivnim ugovorima zapeli su na pitanju plaća: sindikati i poslodavci nisu se uspjeli dogovoriti o povećanju osnovice za njihov obračun.
Sindikati ZET-a uoči štrajka postavili su svoj zahtjev na povećanje osnovice od 13 posto, dok je Uprava ostala pri ponudi od 4,5 posto, uz dodatno usklađivanje osnovice s rastom potrošačkih cijena od početka 2027. godine. Kolektivni ugovori istekli su u ožujku, a dvije strane ni nakon postupka mirenja i razgovora tijekom vikenda nisu uspjele postići kompromis.
ZET je u utorak objavio da je medijalna neto plaća njihovih zaposlenika u srpnju 2026. iznosila 1.942,42 eura, javlja portal Index.
Navode da su vozači autobusa i tramvaja u ZET-u u srpnju, uključujući stalne dodatke, u prosjeku primili 1.992,12 eura neto. Prosječna neto plaća svih zaposlenika ZET-a iznosila je 1.931,33 eura.
U podružnicama Holdinga, vozači Čistoće prosječno su zaradili 1.851 euro neto, a komunalni radnici Čistoće 1.651 euro. Prosječna plaća radnika na Gradskim grobljima iznosila je 1.586 eura, vrtlara u Zrinjevcu 1.574 eura, a cestara u Zagrebačkim cestama 1.545 eura.
Za usporedbu, prosječna neto plaća u Hrvatskoj u srpnju bila je 1.540 eura, dok je medijalna iznosila 1.346 eura, što znači da je polovica zaposlenih primila manje od tog iznosa.
Plaće uprava ZET-a i Holdinga
Prema podacima iz imovinskih kartica, predsjednik Uprave ZET-a Marko Bogdanović ima neto plaću od 4.878 eura. Član Uprave Luka Matošić zarađuje 4.836 eura, a Goran Marinov 4.564 eura.
Među voditeljima podružnica Holdinga povezanih s prometom, najveću mjesečnu osnovnu plaću od 5.500 eura ima voditeljica Zagrebačkih cesta, Jurica Krleža. Voditelj Autobusnog kolodvora Josip Krajina i voditelj Zagrebparkinga Dinko Herman zarađuju po 4.900 eura. Uz plaću imaju dodatak za godine staža, pravo na službeni automobil 24 sata dnevno te naknade predviđene kolektivnim ugovorom.
Predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković ima mjesečnu osnovnu neto plaću od 4.990,10 eura. Članovi Uprave Miljenko Hrman i Dubravko Karačić imaju po 6.450 eura bruto. Hrmanova neto plaća za srpanj 2026. iznosila je 4.813,18 eura, a Karačićeva 4.606,64 eura.
Prema javno dostupnim podacima, dodaje Index, članovi Uprave Holdinga imaju pravo na službeni automobil 24 sata dnevno i dodatak od 0,5 posto za svaku godinu staža. Nemaju pravo na stanovanje ni na naknade po kolektivnom ugovoru. Bogdanović također ima dodatak od 0,5 posto za svaku godinu staža i pravo na službeni automobil 24 sata dnevno.
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