POČELO DRUGO ROČIŠTE Sud odlučuje oko štrajku ZET-a

U 13.00 sati počelo je drugo ročište u kojem gradski prijevoznik ZET traži istu mjeru protiv Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Sindikata vozača i prometnih radnika ZET Zagreb te Sindikata autobusnog - tramvajskog prometa Hrvatske Zagreb.

Na prvom ročištu Sud je odbio zahtjeve Holdinga. Više o tome ovdje.

Sutkinja izvjestiteljica u ovom predmetu je Lidija Bošnjaković koju mediji opisuju kao suprugu bivšeg HDZ-ovog ministra pravosuđa i suca Ustavnog suda Dražena Bošnjakovića.

Riječ su prvi dobili odvjetnici tužitelja. Oni u cijelosti ostaju kod tužbe i svih navoda iz tužbe. Navode da su primili odgovor na tužbu te će se očitovati na osnovne argumente.

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