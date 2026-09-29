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ČEKA SE ODLUKA SUDA

POČELO DRUGO ROČIŠTE Sud odlučuje oko štrajku ZET-a

Piše Luka Safundžić, Ivan Štengl,
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POČELO DRUGO ROČIŠTE Sud odlučuje oko štrajku ZET-a
Zagreb: Održana pripremna ročišta povodom tužbi ZET-a i Zg holdinga za nezakonitost štrajka | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Ključni argument poslodavaca temelji se na tvrdnji da najavljeni štrajk nije organiziran u skladu sa zakonskim procedurama, odnosno da sindikati nisu osigurali minimum usluga za građane, a gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je da neće pristati na nove zahtjeve sindikata.

U 13.00 sati počelo je drugo ročište u kojem gradski prijevoznik ZET traži istu mjeru protiv Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Sindikata vozača i prometnih radnika ZET Zagreb te Sindikata autobusnog - tramvajskog prometa Hrvatske Zagreb.

Na prvom ročištu Sud je odbio zahtjeve Holdinga. Više o tome ovdje.

Sutkinja izvjestiteljica u ovom predmetu je Lidija Bošnjaković koju mediji opisuju kao suprugu bivšeg HDZ-ovog ministra pravosuđa i suca Ustavnog suda Dražena Bošnjakovića.

Riječ su prvi dobili odvjetnici tužitelja. Oni u cijelosti ostaju kod tužbe i svih navoda iz tužbe. Navode da su primili odgovor na tužbu te će se očitovati na osnovne argumente.

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Komentari 5
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