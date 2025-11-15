Koliku ćete vi božićnicu dobiti?

U mnogim su državnim tvrtkama božićnice lani rasle u odnosu na 2023., dok su nekima ostale na razini prošle godine. Provjerili smo kakva je situacija ove godine. Najviše razloga za veselje prošle godine imali su zaposlenici Hrvatske pošte kojima je božićnica u odnosu na 2023. rasla za čak 150 posto.

Lani su primili 500 eura božićnice, što je, kako su nam tad naglasili, bilo čak 300 eura iznad iznosa propisanog Kolektivnim ugovorom. Ove su godine samo dvije državne tvrtke odlučile povećati iznos božićnica, dok su ostale tvrtke odlučile isplatiti svojim djelatnicima isti iznos kao lani. Božićnice se ove godine u državnim tvrtkama kreću od 200 do 497,71 eura.

Koliku ćete božićnicu dobiti Vi?