Stižu božićnice u državne tvrtke! U jednoj je za čak 100 € veća, a evo kakvo je stanje u ostalima

U mnogim su državnim tvrtkama božićnice lani rasle u odnosu na 2023., dok su nekima ostale na razini prošle godine. Provjerili smo kakva je situacija ove godine. Najviše razloga za veselje prošle godine imali su zaposlenici Hrvatske pošte kojima je božićnica u odnosu na 2023. rasla za čak 150 posto. Lani su primili 500 eura božićnice, što je, kako su nam tad naglasili, bilo čak 300 eura iznad iznosa propisanog Kolektivnim ugovorom. No za ovu godinu još se ne zna iznos.

- Odluka o iznosu božićnice još nije objavljena radnicima, a kada bude službeno priopćena našim kolegama, o tome ćemo pravovremeno obavijestiti i javnost. Hrvatska pošta redovito nagrađuje svoje zaposlenike i kontinuirano radi na poboljšanju njihovih primanja i radnih uvjeta, jer su upravo naši zaposlenici ključ uspjeha i temelj stabilnog poslovanja - odgovorili su nam iz Hrvatske Pošte.

Samo su dvije državne tvrtke ove godine odlučile povećati iznos božićnica, dok su ostale tvrtke odlučile isplatiti svojim djelatnicima isti iznos kao lani. Božićnice se ove godine kreću od 200 do 497,71 eura.

U Hrvatskim cestama porastao je iznos božićnice za 100 eura u odnosu na 2024. Ove će godine prema Kolektivnom ugovoru Hrvatske ceste d.o.o. isplatiti prigodnu nagradu povodom božićnih blagdana u iznosu od 250,00 eura. Lani su radnicima isplatili 150 eura, te su bili državna tvrtka s najnižom božićnicom.

Božićnica je porasla i u JANAF-u, no tek za 28 eura. Na temelju Kolektivnog ugovora svaki zaposlenik JANAF-a, odgovaraju nam, primit će ove godine uoči Božića 350 eura božićnice, dok su prethodne dvije godine primili 331,81 euro.

U HŽPP-u je lani porasla božićnica za 30 eura, a ove je godine iznos jednak prošlogodišnjem pa će tako HŽPP sukladno Kolektivnom ugovoru isplatiti božićnicu u iznosu od 250 eura.

Naime, većina državnih tvrtki odlučila je isplatiti iste božićnice kao i prošle godine.

INA daje i dar za dijete od 132 eura

INA Svojim radnicima INA i ove godine isplaćuje naknade i potpore utvrđene važećim Kolektivnim ugovorom: prigodnu nagradu za Božić, tzv. božićnicu, u iznosu od 331,81 EUR neto te dar za dijete u visini od 132,72 EUR neto po djetetu. Isplatom božićnice obuhvaćeni su svi radnici u društvima INA Grupe u Hrvatskoj, odnosno više od 8100 radnika. Iznosi su ostali nepromijenjeni u odnosu na 2024. godinu.

HEP će prema Kolektivnom ugovoru i Sporazumu sa sindikatima radnicima društava HEP grupe isplatiti božićnicu od 497,71 euro, a istu su božićnicu isplatili i prethodne dvije godine.

Jadrolinija će ove godine svojim djelatnicima isplatiti božićnicu od 250 eura, a to je na razini prethodne dvije godine.

HŽ Infrastruktura d.o.o. isplatit će božićnicu od 250 eura po radniku, a određena je prema Kolektivnom ugovoru. Do povećanja visine božićnice u odnosu na prošlu godinu nije došlo. No lani im je porasla za 30 eura u odnosu na 2023. kad su isplatili 220 eura po radniku.

U Hrvatskim autocestama božićnica iznosi 200 eura, a isti iznos primili su i prethodne dvije godine.

Sukladno financijskim mogućnostima Hine, Upravno vijeće Hine tek će, kako nam je odgovorio ravnatelj Siniša Kovačić, razmatrati njegov prijedlog o mogućnosti isplate neoporezivog iznosa na ime božićnice za 2025. godinu. Prošle godine odobreni iznos iznosio je 230,00 eura.

Odluka o iznosu ovogodišnje božićnice za zaposlenike Croatia Airlinesa zasad nije donesena, a isto su nam odgovorili i s HRT-a.