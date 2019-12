'Kolinda i ja smo trolali Škoru, rekao sam joj kad da replicira'

Predsjednički kandidat Dario Juričan posjetio je danas zagrebačko naselje Kozari bok u sklopu svoje kampanje za izbore. Odabrao je to naselje, jer kaže, kriminalci u politici nisu tu napravili asfalt, beton i kanalizaciju pa je i on došao slagati mještane da će to sve napraviti on.

Obišao je divlja odlagališta oko naselja, posjetio mještane kojima je dijelio lažne novčanice sa svojim likom, a prokomentirao je i sinoćnju debatu na HRT-u.

- Vi mislite da je sučeljavanje bilo glamurozno. To je bio cirkus, bilo je užasno naporno. Bilo je iscrpljujuće, kako za kandidate, tako vjerujem i za gledatelje. Pitanje bi došlo do mene i nakon 15 minuta tek bih opet ja bio na redu. Bilo je puno kandidata, pitanja nisu bila najvještija, ali to je išlo meni na ruku - rekao je Juričan.

Istaknuo je kako se za Mislava Kolakušića pokazalo da je to jedan duce (talijanski naziv za vođu, tako su zvali Musollinija), a da je Miroslav Škoro bio na izdisaju. Osvrnuo se i na svoja 'ćakulanja' s predsjednicom Kolindom Grabar Kitarović tijekom debate.

- Trolali smo više manje Škoru. Govorio je na pola glasa pa smo razmjenjivali rečenice što je rekao. Ona je cijelo vrijeme govorila kako će replicirat, a ja sam joj govorio da pričeka, da prištedi replike za velike štakore - rekao je.

Tijekom debate škicao je Kolindi u bilježnicu što je postalo i viralni hit na društvenim mrežama.

- Radila je nekakve bilješke. Bilježila je kako tko govori i skicirala si je odgovore. Ja sam, naravno, kao smeće to sve promatrao i radio industrijsku špijunažu - rekao je Juričan te dodao kako jogurt koji je donio u studio ne bi komentirao jer ne želi raditi reklamu proizvođaču.

Kolinda i Juričan su tijekom debate imali gotovo sličan outfit, a Juričan kaže kako je to bilo sasvim slučajno, ali ipak pokazuje nešto.

- Pokazuje nešto o karakteru tih ljudi. Došli su kao da idu na sprovod, a ja sam došao kao da idem na festival demokracije.