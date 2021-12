Premijer Andrej Plenković u srijedu je najavio da će Vlada na sjednici usvojiti mjeru "Biram Hrvatsku". Radi se o demografskoj mjeri, a Plenković je objasnio da je to nadogradnja mjere samozapošljavanja.

- To je ključna egzistencijalna tema za Hrvatsku jer nam stanovništvo stari, imamo negativan trend zadnjih 70 godina. Rekli smo da idemo iz faze očuvanih radnih mjesta u fazu kreiranja radnih mjesta - rekao je premijer pa objasnio o čemu se točno radi.

- Trenutni režim je da dobijete maksimalno do 130.000 ako imate poslovni plan i ideju zaokruženo na 24 mjeseca. Od dosadašnjeg korištenja te mjere otprilike 85 posto korisnika sa svojim poslovnim planom i dalje rade, znači stali su na noge i sada samostalno operiraju na tržištu. S ovom idejom želimo dignuti taj prag sa 130.000 na 150.000 kuna, plus za one koji su bili u zadnje dvije godine zaposleni minimalno godinu dana u nekoj članici Europske unije, dobili bi dodatno poticaj od još 50.000 kuna. Dakle, maksimalno 200.000 kuna. Primjerice, netko tko radi u Njemačkoj kao vodoinstalater i tamo je stekao iskustvo i znanje, a možda bi se ipak vratio u Domovinu i tu primijeniti stečeno znanje, može se prijaviti na ovu mjeru i ako njegov poslovni plan bude odobren, može dobiti maksimalno do 200.000 kuna - rekao je dodavši kako je slična mjera i za migracije unutar Hrvatske,.

- Ljudi idu u urbana područja, žive u manje kvadrata i posljedica toga je da imaju manje djece. U varijanti da idu iz urbanih u ruralna središta, da žive u kućama, imaju više prostora, mogu planirati veću obitelj, onda mogu dobiti 150.000 kuna za samozapošljavanje, a ako netko želi ići na područje Dalmatinske Zagore, Like, Gorskog kotara, Banovine, Slavonije onda uz to može dobiti i poticaj od još 25.000 kuna, maksimalno 175.000 kuna - rekao je premijer.

Karamarko najavljivao 1000 eura za svako dijete

Demografske mjere i mjere za zapošljavanje su prije Plenkovića najavljivali i Kolinda Grabar Kitarović te Tomislav Karamarko. No, njihovi prijedlozi nisu zaživjeli.

Podsjetimo, Tomislav Karamarko je 2015., dok je još bio predsjednik HDZ-a, najavio mjere u sklopu predizbornog programa.

- Obitelj je okosnica identiteta. Svim roditeljima s malom djecom mogu objaviti: svako novorođeno dijete dobit će potporu, a predložit ćemo da to bude 1000 eura - rekao je tada.

Mjera se nije realizirala.

Kolindinih 8000 eura

U predizbornoj kampanji, odnosno u borbi za drugi mandat kojeg ipak nije osvojila, je i 2019. tadašnja predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović najavljivala kako će otvoriti "nova radna mjesta", iako neki tvrde da se to ne može.

- Tvrdim da se to može, jer već imam dogovore s nekim državama, da nam Hrvati odu na obuku negdje drugdje i da se vrate u Hrvatsku, da rade preko interneta u nekoj drugoj državi, a u Hrvatskoj zarađuju osam tisuća eura. Zamislite što to znači za naše mlade - istaknula je, a njene izjave su zapanjile mnoge.

Obzirom da nije osvojila drugi mandat, očito se ni ti dogovori s nekim državama - nisu ostvarili.