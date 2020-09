Zbog zdravstvenih problema nekada\u0161nje predsjednice anga\u017eirani su jo\u0161 i prije bili vrhunski ortopedi i neurolozi sa zagreba\u010dkog Rebra. Dok su trajale pretrage i nakon toga postavljena dijagnoza, Grabar Kitarovi\u0107 su rekli da mora malo smanjiti svoje aktivnosti. To je za nekada\u0161nju aktivnu predsjednicu bio problem jer je redovito obilazila Hrvatsku uzdu\u017e i poprijeko, prisustvovala je mnogim doga\u0111anjima i obljetnicama, a znala nas je uveseliti i vrlo zdu\u0161nim navijanjem na nogometnim stadionima. Na kraju je ipak morala pod no\u017e, odlu\u010div\u0161i se za mirnu hrvatsku lije\u010dni\u010dku ruku u hrvatskoj bolnici.\u00a0

<p><strong>Kolinda Grabar-Kitarović </strong>oglasila se na svom Facebook profilu nakon teške operacije kralježnice. Uz fotografiju iz bolnice napisala je opširan tekst zahvale te objasnila zbog čega se morala podvrgnut ovako ozbiljnom zahvatu. </p><p>Naime, bivšu predsjednicu, danas članicu Međunarodnog olimpijskog odbora u petak su operirali u KBC Rebro. Podvrgnuli su je tzv. prednjoj vratnoj discektomiji i fuziji s instrumentalizacijom, na kralješcima, a operacijom joj olakšali pritisak na korijenje živaca, što je uzrokovalo bol. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kolinda je operirala kralježnicu </strong></p><p>Nakon nimalo jednostavne operacije u KBC-u Zagreb čeka je dug oporavak.</p><p>Ovaj zahvat odgađala je čak četiri godine jer joj je dužnost šefice države bila važnija od zdravlja.</p><p>- Javnost često nije vidjela koliko je patila. Šaka ju je ponekad toliko boljela da nije mogla zakopčati dugmad. Izbjegavala je lijekove, pogotovo za opuštanje mišića i uzimala ih u krajnjoj nuždi - otkrio nam je bliski suradnik Kolinde Grabar Kitarović. </p><p>Sve je vrijeme, do operacije, bila izložena tegobama s kralježnicom, od kojih, kažu medicinske statistike, boluje i 80 posto građana. Liječnici su govorili već tad kako mora smanjiti tempo i misliti na sebe. Nalazi su već tad pokazali da je u pitanju hernija diska u vratnom dijelu kralježnice, a manja je hernija otkrivena i u donjem dijelu leđa. Tad su liječnici zaključili da nema potrebe za operacijom te su preporučili otklanjanje tegoba fizikalnom terapijom i lijekovima. Bolovi su, pisalo se još 2017., bili veliki i protezali su se duž desne ruke, dok su od prije postojali i u donjem dijelu kralježnice. Prema svemu sudeći, fizikalna terapija i lijekovi bivšoj predsjednici nisu više pomagali, pa se ipak morala odlučiti za operaciju. </p><p><strong>Njezinu objavu vam prenosimo u cijelosti: </strong></p><p>- Dragi svi, javljam vam se s KBC Rebro, Zagreb nakon operacije stenoze spinalnog kanala vratne kralježnice s mijelopatijom i radikulopatijom. Riječ je o cervikalnoj discektomija prednjim pristupom uz fuziju i instrumentaciju.</p><p>Ponajprije hvala cijelom medicinskom timu na čelu s prof.dr. sc. Miroslavom Vukićem i osoblju Neurokirurgije KBC Rebro na njihovoj skrbi. Hvala i Specijalna Bolnica Sv. Katarina i Radiochirurgia Zagreb, svim drugim medicinskim ustanovama i pojedincima koji već godinama brinu o stanju moje kralježnice i ozljedama ruke i ramena. </p><p>Hvala obitelji, prijateljima i svim dragim ljudima koji su mi ovih dana pomagali napraviti pripreme za oporavak kod kuće. <br/> Hvala svima vama koji mi šaljete dobre želje i molitve.</p><p>Ova je operacija bila nužna, vjerojatno još i ranije. Nije bila riječ samo o bolovima, već i o funkcionalnim i motoričkim smetnjama koje su počele utjecati na moj život. I to ne samo na onaj protokolarni, zbog poteškoća sa stajanjem, gubitka ravnoteže i slično, već i na svakodnevni život. Bilo je već teško potpisati se i općenito pisati rukom, zakopčati dugmad, otvoriti bočicu vode, našminkati se, prinijeti žlicu ustima... </p><p>Sad slijedi duži oporavak u kojem se oslanjam na potporu obitelji, prijatelja i svih dobrih ljudi. <br/> Svima želim svako dobro, zdravlja i snage, posebno svim djelatnicima u hrvatskom zdravstvu koji daju sve od sebe kako bi nas zaštitili i liječili, napose u ova neobična vremena.</p><p>Zbog zdravstvenih problema nekadašnje predsjednice angažirani su još i prije bili vrhunski ortopedi i neurolozi sa zagrebačkog Rebra. Dok su trajale pretrage i nakon toga postavljena dijagnoza, Grabar Kitarović su rekli da mora malo smanjiti svoje aktivnosti. To je za nekadašnju aktivnu predsjednicu bio problem jer je redovito obilazila Hrvatsku uzduž i poprijeko, prisustvovala je mnogim događanjima i obljetnicama, a znala nas je uveseliti i vrlo zdušnim navijanjem na nogometnim stadionima. Na kraju je ipak morala pod nož, odlučivši se za mirnu hrvatsku liječničku ruku u hrvatskoj bolnici. </p>