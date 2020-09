'Šaka ju je toliko boljela da nije mogla zakopčati ni dugmad'

Bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović četiri je godine odgađala operaciju i trpjela bol. U petak su je operirali na KBC Zagreb, a sada je čeka dugotrajni oporavak

<p>Javnost često nije vidjela koliko je patila. Šaka ju je ponekad toliko boljela da nije mogla zakopčati dugmad. Izbjegavala je lijekove, pogotovo za opuštanje mišića i uzimala ih u krajnjoj nuždi, otkrio nam je u petak navečer bliski suradnik <strong>Kolinde Grabar Kitarović</strong>. </p><p>Bivšu predsjednicu, danas članicu Međunarodnog olimpijskog odbora u petak su operirali u KBC Rebro. Podvrgnuli su je tzv. prednjoj vratnoj discektomiji i fuziji s instrumentalizacijom, na kralješcima, a operacijom joj olakšali pritisak na korijenje živaca, što je uzrokovalo bol. </p><p>Pri toj operaciji kirurg prvo napravi mali rez, a zatim pomiče disk stiješnjen između kralježaka kako bi došao do mjesta na kojem je velik pritisak. U nekim se slučajevima postavlja i metalna pločica čija je svrha stabilizirati kralježnicu dok traje oporavak, a to zna biti i po nekoliko mjeseci. </p><p>- Bivša predsjednica zaista je četiri godine odgađala ovaj zahvat na kralježnici jer joj je dužnost šefice države bila važnija od zdravlja,Jedan od razloga zašto su svi na njoj vidjeli olakšanje u izbornoj noći upravo je zdravstveni - govorio nam je večeras bliski suradnik bivše predsjednice. Dobro se osjeća, a već u subotu bi je trebali otpustiti iz bolnice. </p><p>Bivša predsjednica dugo je patila od tegoba povezanih s bolesnom kralježnicom, ali je to trpjela dok nije procijenila da je stigao pravi trenutak za operaciju na Rebru.</p><p>- Dosad mi je bilo najteže sjedenje na Fakultetu političkih znanosti, na onim drvenim stolcima - požalila se prije tri godine Grabar Kitarović.</p><p>Sve je vrijeme, do operacije, bila izložena tegobama s kralježnicom, od kojih, kažu medicinske statistike, boluje i 80 posto građana. Liječnici su govorili već tad kako mora smanjiti tempo i misliti na sebe. Nije ih poslušala iako su nalazi već tada pokazali da je u pitanju hernija diska u vratnom dijelu kralježnice, a manja je hernija otkrivena i u donjem dijelu leđa. Tad su liječnici zaključili da nema potrebe za operacijom te su preporučili otklanjanje tegoba fizikalnom terapijom i lijekovima. Bolovi su, pisalo se još 2017., bili jako i protezali su se duž desne ruke, dok su od prije postojali i u donjem dijelu kralježnice.</p><p>Zbog zdravstvenih problema nekadašnje predsjednice angažirani su još i prije bili vrhunski ortopedi i neurolozi sa zagrebačkog Rebra. </p><p>Dok su trajale pretrage i nakon toga postavljena dijagnoza, Grabar Kitarović su rekli da mora malo smanjiti svoje aktivnosti. To je za nekadašnju aktivnu predsjednicu bio problem jer je redovito obilazila Hrvatsku uzduž i poprijeko, prisustvovala je mnogim događanjima i obljetnicama.</p><p>Na kraju je ipak morala pod nož, odlučivši se za mirnu hrvatsku liječničku ruku u hrvatskoj bolnici. Svjesna je da će oporavak trajati najmanje dva mjeseca i na to je spremna.</p>