Kolinda u kožnjaku i točkastoj haljini slavila američki praznik

Tradicionalnoj proslavi američkog Dana nezavisnosti u Veleposlanstvu SAD-a u Hrvatskoj i ove je godine prisustvovala predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović.

Predsjednica je bila gošća veleposlanika Roberta Kohorsta.

Tema ovogodišnje zabave su bile 50-te pa se Kolinda u skladu s tim odjenula u točkastu haljinu, kožnjak i crvene cipele.

Prošle godine je na istom eventu tema bila 'California dreamin' i havajske košulje.

Thanks to everyone who worked so hard to create a great Independence Day party at U.S.Embassy. California Dreamin’ theme. Loved seeing everyone in their best California casual clothes. pic.twitter.com/pbaN2z5kuh