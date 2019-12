Kolinda vodila svoju djecu u Vukovar kada se nisu ni rodila

Nakon što je Miroslav Škoro na današnjem skupu u Lisinskom HDZ-ovcima poručio da će on biti njihov predsjednik iz Sinja mu je odgovorila i sama predsjednica Kolinda Grabar Kitarović.

Napala ga je da je 'tamburao po Americi dok je grmjelo', a da bi dodatno naglasila koliko je zapravo domoljubna malo je iskrivila istinu dok je odgovarala i na prozivke Zorana Milanovića koji joj je poručio kako kao Sanaderova ministrica nije bila u Vukovaru.

Na te prozivke rekla je: “U Vukovaru, nakon završetka mirne reintegracije, odvela sam svoju djecu da vide to stratište u Vukovaru, da se to nikada ne ponovi i ja ću i kao građanka uvijek odlaziti i u Knin i u Vukovar”.

No tu dolazi do iskrivljavanja istine jer je mirna reintegracija završila 1998. godine kada se njezina djeca još nisu ni rodila, pa ostaje misterij s kojom je to djecom ona odlazila u Knin i Vukovar.

Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović ima kćer i sina, kći Katarina rođena je 2001 godine, a sin Luka 2003. godine.

Tema: Hrvatska