Kolindin autobus udario auto: 'Zašto nitko od njih nije stao?'

Autobus Kolinde Grabar Kitarović je u utorak poslijepodne zakačio manji auto u Malom Bukovcu u Krapinsko-zagorskoj županiji, javlja RTL. U autobusu je bila i predsjednica, a nakon nesreće je vozač samo nastavio put Lobora gdje je Grabar Kitarović imala predizborni skup.

Oštećena vozačica rekla je za RTL da je nesreća bila na nezgodnoj i dosta uskoj cesti.

- Na cesti nije bilo nikakvog ulegnuća da bih mogla malo više desno stati. Sin i ja smo bili u autu i primijetili smo da povorka ide prema nama. Ispred nas je bio još jedan auto koji je imao sreću da je mogao skrenuti malo desno u ulegnuće gdje je obiteljska kuća - ispričala je.

- Stala sam iza tog automobila, pomaknula sam se najviše udesno koliko sam mogla da ne sletim u grabu. Povorka je prolazila mimo nas, čini mi se da su bila dva automobila ispred autobusa. Oni su prošli, a autobus nas je okrznuo. Slupan mi je cijeli lijevi dio automobila, retrovizor je otkinut, a najviše su stradala stražnja vrata gdje mi je dijete sjedilo. On je malo udario koljenom. Malo ga boli pa mora na pregled kod kirurga - rekla je vozačica.

Policija: Štićena kolona se ne zaustavlja

- Najviše me začudilo da nitko od te silne povorke nije stao jer je to baš bio udarac. Nitko se nije okrenuo da vidi što se dogodilo. To mi je nevjerojatno - ispričala je i dodala da ju ni kasnije iz Ureda predsjednice nitko nije nazvao. Nakon nesreće je nazvala policiju koja je obavljala očevid iduća dva sata. Istaknula je da je poslala i dopis Uredu.

U policiji su za RTL potvrdili da je došlo do nesreće, ali i objasnili da se, ukoliko se radi o manjoj nesreći, štićena kolona ne zaustavlja odmah, nego stane na prvoj mogućoj lokaciji. Kažu da je to bio i slučaj s prometnom nesrećom u utorak - dio očevida su obavili na mjestu nesreće, a drugi dio u Loboru gdje je bio autobus.

- Izborni Stožer Kolinde Grabar-Kitarović najiskrenije izražava žaljenje zbog manje nesreće koja se dogodila. Hvala Bogu, riječ je samo o manjoj prometnoj nesreći s manjom materijalnom štetom. Ja sam, također, bio u tom autobusu zajedno s kandidatkinjom. Ništa se nije čulo ni osjetilo - rekao je Zoltan Kabok, glasnogovornik kampanje.

- Ljudi iz osiguranja su kazali da je sve učinjeno prema pravilima i kako se, zapravo, u takvim slučajevima, vozilo u kojem se nalazi štićena osoba, ne zaustavlja - dodao je.

