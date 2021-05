U Banskim dvorima dosta je napeto. Premijer je posljednjih dana morao odgovarati na pitanja o rekonstrukciji Vlade, a tu temu uz oporbu, koja želi smjenu ministra zdravstva Vilija Beroša, nametnuo je njegov koalicijski partner Radimir Čačić. Iako je, kaže, to pitanje za premijera, čelnik Reformista otvoreno je kazao da u Vladi ima bezobraznih i nesposobnih ljudi čiju bi smjenu, za razliku od Beroševe, i Reformisti podržali.

- Oni su na pozicijama nižim od ministarske. Kad je riječ o ministrima, nekoliko ih je zaista nesposobno, nedoraslo dužnosti koju obnašaju. Osobno sam im to rekao, informirao ih - kazao je nedavno Čačić.

Premijer je kazao kako stoji iza ministra zdravstva čiji opoziv traži oporba, no ne bi bilo prvi puta da se riješi ministara čije je marifetluka morao crveniti, iako je stajao uz njih. Sjetimo se samo Gabrijele Žalac, Tomislava Tolušića, Gorana Marića, Lovre Kuščevića, Nade Murganić...

Više vodećih HDZ-ovaca, kažu kako su ministarski su dani Vilija Beroša odbrojani te da je izvjesno kako on odlazi uza lokalnih izbora. No lako bi bez fotelje mogli ostati još neki. Sugovornici kažu kako Andrej Plenković razumije da su neki ključni potezi nužni. Od obnove, reforme zdravstvenog sustava, ali i alokacije novca iz EU za sanaciju Covid katastrofe, ali da nema s kim raditi. Drugim riječima ne postoji izgrađen sustav i dovoljno sposobnih ljudi u državnoj upravi koji bi bili nosioci tih mehanizama i procedura pa se sve svodi na mantru “Mi bismo, ali oni ne znaju”.

No zašto je tome tako? Tko je u zadnjih 30 godina uglavnom gradio sustav i regrutirao ljude te proizveo goleme armije sposobnošću i vještinama atrofiranih birokrata, a partijskom podobnošću hipertrofiranih uhljeba...Savršena ilustracija državnog aparata oslikava se u prebjezima od korumpiranog pravosuđa u susjednu BiH (ne jedan, već dva Mamića), a predvodnik nevidljive fronte Plenkovićevih ministara, onaj pravosuđa, šalje pismo struci što da rade. To je sramotni skandal i tako jasan urlik nesposobnosti državnog aparata kakvog se teško dosjetiti. A bilo ih je. Plenki, dugo se već zna, ne vjeruje nikome do kraja, pa ni svojim ministrima. Njegov uski krug, koji zna njegove najiskrenije strahove su isključivo Tena Mišetić, Marko Milić i Zvonimir Frka Petešić.

