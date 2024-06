Kolona vozila nove meksičke predsjednice doživjela nesreću: Jedan poginuo, više ozlijeđenih

Kolona vozila novoizabrane meksičke predsjednice Claudie Sheinbaum doživjela je u petak nesreću u kojoj je jedna osoba poginula, a nekoliko ih je ozlijeđeno, dok automobil u kojemu se vozila Sheinbaum nije bio uključen u nesreću, priopćili su iz tima predsjednice.

Scene of car crash involving a vehicle carrying members of President-elect Claudia Sheinbaum's team, in Monclova | Foto: Stringer

Sheinbaum se zaustavila kako bi provjerila ozlijeđene ljude, koje su zbrinjavale ekipe hitne pomoći nakon nesreće u Monclovi, gradu u sjevernoj državi Coahuila, rekli su iz njezinog tima.

- Duboko žalimo što je jedna osoba poginula u drugom vozilu - stoji u priopćenju.

