Komad fasade pao je u dječja kolica dok je Marina Vejić sa svojim suprugom i djetetom od tek nekoliko mjeseci šetala psa Županijskom ulicom u Osijeku.

- U prvi tren nije mi bilo jasno što se dogodilo, a onda sam podigla bebu da se uvjerim da je dobro. Beba nije ni zaplakala, ali zato sam ja, jer sam shvatila što je moglo biti - ispričala je šokirana majka za Večernji list.

Srećom, komad fasade pao je pored djetetovih nogu, a dio pored kolica.

- Nakon što se to dogodilo mi smo pozvonili predstavnicima stanara da izađu. Odmah su gospodin i gospođa izašli i ispričali se. Objasnili su nam da znaju da je to problem i da su već prikupili sve da se fasada sanira, ali Grad je trebao sudjelovati i u zadnji tren je odustao. Tako da pregovori još traju - objasnila je Vejić i dodala da smatra da to padanje fasade nije problem samo te zgrade, već većine zgrada u cijelom Osijeku.

- Opasne fasade problem su u cijelom Osijeku. Mislim da bi se odgovorni trebali pozabaviti tim pitanjem. Jučer je bilo moje dijete, sutra može biti nečije tuđe. S obzirom koliki je komad pao, mogao je ozlijediti i odraslu osobu - dodala je.

Pita se trebali se nešto kobno dogoditi da bi se nešto poduzelo.

- Ne želim ni zamišljati što se sve moglo dogoditi. I pitam se tko bi odgovarao da je? - dodala je.

Grad Osijek još uvijek se nije očitovao o ovom slučaju.