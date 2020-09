Potvrdio je da su Sabina Glasovac, Ranko Ostoji\u0107, Biljana Borzan i Sini\u0161a Hajda\u0161 Don\u010di\u0107 novi potpredsjednici stranke.

Navodno se me\u0111u ostalim\u00a0kandidatima glavni odo, izuzev potpredsjednika koji se znaju, vodi bitka za svaki glas. Potpredsjednici stranke uz njih su i Ranko Ostoji\u0107 i Sini\u0161a Hajda\u0161 Don\u010di\u0107. Ve\u0107ina ljudi u novom predsjedni\u0161tvu stranke su Grbinovi ljudi.

Ima informacija i o nepravilnostima na odre\u0111enim bira\u010dkim mjestima, pa je tako na jednom bio zalijepljen i \u0161alabahter. Neslu\u017ebeno se doznaje i da su\u00a0u Vukovaru navodno glasali i \u010dlanovi koji su na dan izbora bili u Njema\u010dkoj i Irskoj.

Komadina je rekao da su i do njega do\u0161le informacije o nepravilnostima. Ako \u0107e to utjecati na rezultat, bit \u0107e ponovljeni na tim bira\u010dkim mjestima.\u00a0

Iako je otvoreno podr\u017eao Ahmetovi\u0107 u prvom krugu, sada nije otkrio koga \u0107e podr\u017eati u drugom krugu. Na pitanje ho\u0107e li iza\u0107i na izbore, odgovorio je. 'Nisam Zoran Milanovi\u0107'.

Komentirao je i \u010dinjenicu da je predsjedni\u0161tvo trenutno ve\u0107inski sastavljeno od ljudi naklonjenih Grbinu, rekao je:

- Tako su bira\u010di htjeli - rekao.\u00a0

Nije mu jasno za\u0161to se govori o novom SDP-u

Nakon 98 posto\u00a0obra\u0111enih bira\u010dkih mjesta poredak je:\u00a0

Na izborima\u00a0u SDP-u je od 11.585 glasa\u010da s pravom glasa iza\u0161lo njih 8752, odnosno 76,65 posto.

Komadina o rezultatima: 'I do mene su došle informacije o nepravilnostima na izborima'

Željko Kolar i Peđa Grbin sljedeći tjedan borit će se u drugom krugu. Neslužbeno, najviše glasova za predsjedništvo su dobile Biljana Borzan i Sabina Glasovac, a glasovi za predsjedništvo još se broje

<p>SDP-ov v.d. predsjednika Zlatko Komadina u 11 sati na konferenciji izvijestio o rezultatima izbora za vodstvo stranke, prema kojima u drugi krug idu Peđa Grbin i Željko Kolar, pokazali su to još neslužbeni rezultati. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO</strong></p><p>Potvrdio je da su Sabina Glasovac, Ranko Ostojić, Biljana Borzan i Siniša Hajdaš Dončić novi potpredsjednici stranke.</p><p>Navodno se među ostalim kandidatima glavni odo, izuzev potpredsjednika koji se znaju, vodi bitka za svaki glas. Potpredsjednici stranke uz njih su i Ranko Ostojić i Siniša Hajdaš Dončić. Većina ljudi u novom predsjedništvu stranke su Grbinovi ljudi.</p><p>Ima informacija i o nepravilnostima na određenim biračkim mjestima, pa je tako na jednom bio zalijepljen i šalabahter. Neslužbeno se doznaje i da su u Vukovaru navodno glasali i članovi koji su na dan izbora bili u Njemačkoj i Irskoj.</p><p>Komadina je rekao da su i do njega došle informacije o nepravilnostima. Ako će to utjecati na rezultat, bit će ponovljeni na tim biračkim mjestima. </p><p>Iako je otvoreno podržao Ahmetović u prvom krugu, sada nije otkrio koga će podržati u drugom krugu. Na pitanje hoće li izaći na izbore, odgovorio je. 'Nisam Zoran Milanović'.</p><p>Komentirao je i činjenicu da je predsjedništvo trenutno većinski sastavljeno od ljudi naklonjenih Grbinu, rekao je:</p><p>- Tako su birači htjeli - rekao. </p><p>Nije mu jasno zašto se govori o novom SDP-u</p><p><strong>Nakon 98 posto obrađenih biračkih mjesta poredak je: </strong></p><p>Na izborima u SDP-u je od 11.585 glasača s pravom glasa izašlo njih 8752, odnosno 76,65 posto.</p>