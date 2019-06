Komarcograd: Osječani 'mirišu' na Autan, najezda je neizdrživa

Ako vidiš da netko maše rukama kao lud oko sebe, to je znak da je iz Osijeka, stari je vic koji dobro znaju svi Slavonci. Ovih dana taj vic je i posve točan.

Najezda komaraca u cijeloj Osječkoj-baranjskoj županiji je neizdrživa, a potražnja za repelentima tolika da na policama trgovina više gotovo ni nema proizvoda za zaštitu od letećih napasnika. Djeca koja su alergična na ubode komaraca pa na mjestu uboda dobiju velike plikove, zatočenici su svojih domova u popodnevnim i večernjim satima. Ako se i odluče na šetnju promenadom, Osječani “mirišu” na isti “parfem”, onaj od Autana. Posebno je neobično to što komarci u rojevima ulijeću u kuće, stanove i sobe pa ih se moguće riješiti jedino kućnim sprejevima. Građani prozivaju gradsku upravu, a gradska uprava obližnje općine Erdut, Petrijevce, Dardu i Josipovac, koji zbog nedostatka novca ne čine ništa kako bi utjecali na problem.

- Kad smo lani imali situaciju sličnu ovoj, gradonačelnik Vrkić se odlučio za aviotretman, ali samo zelenog pojasa, jer sve ostalo je zakonom zabranjeno tretirati avionom. Tad je to za nas odradila tvrtka Air tractor. No kad smo u veljači ove godine raspisali novi natječaj, ta se tvrtka, ali ni jedna druga, nije javila za letove i tretmane. Navodno imaju stari avion koji više nije za let, a kako poljoprivredna avijacija u Slavoniji i Hrvatskoj izumire, čini se da nitko drugi nema avion pogodan za takvo tretiranje - kaže Romano Kristić, pročelnik gradskog

Upravnog odjela za socijalnu zaštitu, dodavši kako bi trebalo donijeti odluku o stalnom financiranju larvicidnih tretmana.

- Prema procjenama, to bi stajalo oko 15 milijuna kuna. Svaka općina bi trebala izdvojiti novac za to, također grad i županija, ali i Vlada koja bi trebala dati svoj dio amortizacije za Kopački rit - pojasnio je Kristić.

