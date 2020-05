'Komemoriranjem žrtava u Bleiburgu komemoriraju režim'

U normalnom društvu i državi, u kojoj bi NDH jasno bio zločinački režim, ne bi bilo dileme da treba obilježiti i žrtve koje su se dogodile u svibnju `45. Ali Hrvatska nije ta država i društvo, sutra će se obilježiti nešto gdje u zakonu izričito stoji da se obilježava za slobodu i državnu nezavisnost, rekao je Klasić i dodao da kod nas ministri imaju slike Ante Pavelića na zidu, a ljudi izvikuju pozdrav 'Za dom spremni'.

- Radi se zapravo o komemoriranju jedne države i jednog režima. A da se zločin dogodio, to nema spora, to je velika sramota i treba obilježiti, ali ne način da komemoriranjem žrtava, komemoriramo režim, rekao je Klasić i naveo primjer stotinjak čuvara iz logora Dachau koji su poubijani razoružani, ali Njemačka ni ne pomišlja da u zakon stavi da su pali za slobodu, dok je to bivši zamjenik predsjednika HDZ-a i potpredsjednik Sabora za bleiburške žrtve govorio.

- Ne smije biti zadrške oko osude zločinaca i zločina, ne smijemo opravdavati i ne smijemo davati nacionalni predznak. Ako imamo političare koji toleriraju NDH, fašizam i Adolfa Hitlera, nije bitno što misle o prošlosti, nego što su spremni učiniti u budućnosti.

- Tužno je ovih dana slušati Vinka Puljića, čiji je prethodnik bio Ivan Šarić, veliki simpatizer Pavelića, koji je podržavao ustaški pokret, rekao je Klasić u razgovoru za N1.

Klasić je napomenuo da nikakvog izjednačavanja ne smije biti i pita se kako to da se ne služi misa baš nikad slučajno na Sutjesci, nego uvijek za Pavelića i NDH i na Bleiburgu.

- Ne dajmo da političari koji toleriraju fašizam ikada vode Hrvatsku, poručio je i dodao da krajnja desnica nikad nema što za reći osim nacionalizma.