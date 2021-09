Iako je nepoznanica po kakvim će se pravilima organizirati opći izbori u Bosni i Hercegovini iduće godine, Željko Komšić najavio je da će se ponovno kandidirati za hrvatsku poziciju u Predsjedništvu BiH, piše u petak Večernji list. Svoju odluku objelodanio je javljajući se u program Al Jazeera Balkans iz New Yorka, gdje je sudjelovao u radu Opće skupštine UN-a. "Mislim da ovo nije ni vrijeme ni mjesto za takva pitanja, meni je sad najlakše kazati vam da hoću. Ali, evo, da ne bude da bježim od odgovora, reći ću to: Hoću. Bit ću ponovno kandidat. Već sam to nagovještavao", kazao je Komšić odgovarajući na novinarsko pitanje, navodi dnevnik.