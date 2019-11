Komšić predstavio koliko se građana priključilo ISIL-u

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić predstavio je u petak u Sarajevu francuskom veleposlaniku broj državljana koji su otišli boriti se na strani terorističke organizacije Islamske države, te koliko bi ih se trebalo vratiti nakon što je predsjednik Emmanuela Macron izjavio da je BiH tempirana bomba zbog povratka džihadista što je izazvalo osude bošnjačkih dužnosnika i stranaka.

Kako je priopćeno iz Predsjedništva BiH, Komšić je upoznao veleposlanika Guillaumea Roussona s podacima kojima raspolaže Bosna i Hercegovina i partnerske zemlje o broju osoba koje su se nalazile ili se još uvijek nalaze na stranim ratištima.

„Predsjedavajući Komšić je istaknuo da Bosna i Hercegovina uspješno sudjeluje u borbi protiv terorizma i ekstremizma, čemu mogu svjedočiti i ocjene partnerskih zemalja“, navodi se u priopćenju.

Komšić je francuskog veleposlanika izvijestio i o broju procesuiranih povratnika sa stranih ratišta, te da u Bosni i Hercegovini zadnjih godina nema terorističkih napada.

Bošnjački član Predsjedništva Šefik Džaferović u petak je ustvrdio kako je Macronova izjava o BiH kao "tempiranoj bombi" zbog povratka džihadista potpuno neutemeljena.

„Neke retrogradne političke snage iz BiH i iz okruženja bi voljele da BiH ima ovu vrstu problema i voljeli bi da je BiH tempirana bomba zbog povratnika sa stranih ratišta. Na njihovu žalost, to nije tako, jer oni onda računaju, te retrogradne snage, da će lakše u takvom ambijentu, kod takve predstave BiH u očima međunarodne zajednice, moći da lakše završe i ostvare svoje nedopustive i nedozvoljene ciljeve. To je suština i mislim da je predsjednik Macron o tome trebao više voditi računa“, rekao je Džaferović.

Istup francuskog predsjednika kritizirala je i Naša stranka ističući da je njegova izjava 'opasna i neodgovorna', te da je upravo to glavno oružje populista ekstremne desnice kojom se širi strah od drugih.

Prema nedavnim tvrdnjama ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića u BiH se iz Sirije i Iraka treba vratiti oko 100 muškaraca te 160 žena i djece koji se nalaze u zarobljeničkim logorima nakon sloma Islamske države.