Komšić u Kijevu: BiH Ukrajinu podupire nedvosmisleno

Predsjedatelj Predsjedništva BiH Željko Komšić izrazio je u četvrtak u Kijevu potporu njegove zemlje teritorijalnom integritetu Ukrajine, uključujući tu i područje Krima ignorirajući tako nastojanja političara iz reda bosanskih Srba da BiH zadrže u "neutralnom" odnosu prema ruskoj agresiji.

Komšić i član Predsjedništva BiH Denis Bećirović u Kijev su doputovali u srijedu i tamo se sastali s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem a dan kasnije sudjelovali su na samitu Krimske platforme čiji je cilj afirmirati pravo Ukrajine da brani i sačuva cijeli svoj teritorij u međunarodno priznatim granicama.

U govoru na tom skupu Komšić je kazao kako ruska agresija na Ukrajinu po svemu podsjeća na ono što je od 1992. do 1995. godine doživjela BiH nakon što su njeni građani na referendumu iskazali želju za životom u suverenoj i neovisnoj državi.

Komšić je izjavio i kako je Rusija otela Krim Ukrajini 2014. a onda 2022. izvela otvorenu agresiju s jasnim ciljem svrgavanja demokratski izabranih ukrajinskih vlasti.

"Zajedno se moramo oduprijeti takvim nakanama i zaštititi temeljna načela međunarodnog prava i poretka o kojima ovise sigurnost, stabilnost i prosperitet cijelog svijeta. Nepovredivost državnih granica kao i politička neovisnost suverenih zemalja moraju biti kolektivno zaštićeni. Oko ovih stvari ne smije biti kompromisa", kazao je Komšić u ime BiH pozvavši na jasnu i glasnu potporu Ukrajini i na osudu ruske agresije.

Komšić i Bećirović prvi su visoki dužnosnici iz BiH koji su posjetili Ukrajinu od početka rata u toj zemlji. Tom su se posjetu odlučno protivili lider bosanskih Srba Milorad Dodik koji ne krije svoja proruska stajališta kao i njegova bliska suradnica Željka Cvijanović, srpska članica Predsjedništva BiH.

Oboje su Komšićev i Bećirovićev odlazak u Ukrajinu opisali kao "privatni posjet" a Dodik je ustvrdio kako njih dvojice nemaju pravo govoriti u ime BiH nego samo u ime onih koji su ih birali.

"Njih dvojica nisu imali legitimitet govoriti ni o većinskom raspoloženju dvaju naroda, a kamoli cijele BiH", kazao je Dodik dodajući kako RS inzistira na neutralnosti u odnosu na "sukob u Ukrajini".

Zbog Dodikova protivljenja BiH se nije mogla formalno pridružiti paketu sankcija koje je EU nametnula Rusiji do 2022. godine no zato provodi one koje su na snazi zbog okupacije Krima 2014.