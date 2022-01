Na meti Uskoka našli su se Amir Mafalani, koji je u zatvoru zbog sudjelovanja u pripremi ubojstva Ive Pukanića i Nike Franjića, Armend Musliu osuđen na 30 godina zatvora zbog otmice i ubojstva Juraja Bajde, sina direktora slovenske naftne kompanije Petrol, Mafalanijeva majka Branka te Marijan Končevski i Robert Teodor Šepak.

Osumnjičenike su istražitelji pratili neko vrijeme i tajno snimali njihove razgovore, a terete ih za unošenja nedozvoljenih predmeta u kaznionicu u Lepoglavi. Prema optužbama policije i Uskoka, dostavljanje predmeta u zatvor funkcioniralo je na dva načina.

Strukovni učitelj za stolare na Odjelu za rad i strukovnu izobrazbu Marijan Končevski je u razdoblju od veljače 2021. do siječnja 2022. mobitel sa SIM karticama, steroide i sredstva za smirenje, CD-ove s filmovima, dobivao poštom, od Mafalanijeve majke ili od nepoznatih osoba bliskih Musliuu. Istražitelji su, naime, zabilježili više razgovora u kojima se čuo s članovima obitelji Armanda Musliua. Potom je iskoristio to što ga ne pregledavaju na ulazu u zatvor unosio predmete i predavao ih Mafalaniju i Musliuu za što je dobivao novac. Primjerice, za mobitel je, sumnjaju istražitelji, dobio 500 eura od Musliua, a za svaki unos CD-ova po nekoliko stotina kuna od Mafalanija.

Provođenjem posebnih dokaznih radnji utvrđeno je kako je Branka Mafalani za potrebe svog sina, na njegovu inicijativu, i sukladno njegovim uputama izrađivala i slala nelegalne CD/DVD medije na kojima je bio glazbeni, filmski i pornografski sadržaj.

Tako joj je Amir Mafalani 5. kolovoza 2021.rekao da je vidio da je izašao "Mortal combat" na što mu je majka odgovorila da je to poslala još davno, a da je sad poslala "Space jam", ali da čeka prijevod. Sin joj je na to odgovorio "dobro, polako", a mama uzvratila kako misli da ima svega za dva materijala te da pošto sada gleda Netflix, gleda neke serije pa će vidjeti da li ih ima. Mafalani ju je u par navrata tražio i da pošalje 50 spotova Cece Ražnatović. Pošiljku je, sudeći po zabilježenim razgovorima, plaća 375 kuna.

U jednom od razgovara mama požalila mu se da ima problema s Torrentom. Iz prisluškivani razgovora istražitelji su utvrdili da su Mafalanijevi za Končalovskog koristili šifru "gospodin". Stvar je funkcionirala sve dok Musliu i Damir Škvorc, kojemu je Musliu prodao mobitel za 6000 kuna, u travnju i svibnju 2021. nisu uhvaćeni s nedozvoljenim stvarima.

Tada Mafalanijevi mijenjaju način poslovanja. Od kolovoza 2021. Branka Mafalani poštu s DVD-ovima i pornićima, koju je prije slala na Končevskog, šalje na osuđene ubojice Dragana Junga i Dražena Dorčeca. Mafalanijevi su u razgovorima konspirativno počeli koristiti pojmove "Koprivnica" i "Istra", koji su označavali Dorčeca i Junga. Dorčec je osuđen na 40 godina zatvora zbog dvostrukog ubojstva prilikom pljačke Fine u Đurđevcu 2006.,a Jung na istu kaznu zbog trostrukog ubojstva.

Kod dostave je, sumnja Uskok, uskakao zaposlenik zatvora Robert Teodor Šepak, koji je između ostaloga u Lepoglavi bio zadužen za preuzimanje i distribuciju poštanskih pošiljki. On bi, umjesto da te pošiljke otvori i dostavi u Odjel osiguranja radi provjere sadržaja, donosio Mafalaniju. Za razliku od Končevskog, on za to nije dobivao nikakvu naknadu, nego je to, po svemu sudeći, činio iz usluge.

Branka Mafalani oko dostave filmova čula se, proizlazi iz tajno snimljenih razgovora, i sa sestrom Davida Komšića, koji je masakrirao svoju bivšu trudnu djevojku, i s majkom Dušana-Denija Vrhovca, osuđenog zbog ubojstva Frane Oreškovića, brata ugostitelja Macole. Naime, zabilježen je i razgovor u kojem Branka Mafalani 19. studenoga 2021. sestri Davida Komšića, govori da su joj s tim CD-ima krv popili, da se one mogu naći no da im je taj mjesec poslala 19 DVD-ova.

Zabilježeno je i više razgovora Branke Mafalani s majkom zatvorenika Dušana-Denija Vrhovca, koja je također dostavljala Branki Mafalani filmske i druge sadržaje na USB sticku u cilju unošenja u kaznionicu. Mafalanijeva je razgovarala i s majkom zatvorenika Mirka Novakovića, koja je od nje tražila unos DVD-a, no nakon razgovora sa sinom Branka Mafalani ju je odbila.

Na Staru godinu Branka Mafalani je u razgovoru s poznanicom rekla kako Amiru šalje razne pakete te da mu šalje 100 DVD-ova koje su joj poslale razne mame, da tamo ima jedan čovjek koji to njima hoće dati, koji radi tamo, pa nek dečki gledaju.

Uskok je protiv njih petero otvorio istragu, a sumnjiči ih za zlouporabu položaja i ovlasti, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti te pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti.