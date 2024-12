Komunikologinja: Predsjednici imaju simboličku ulogu, ali oni moraju znati i smiriti situaciju...

Hrvatska je sigurno strateški partner SAD-a u ovoj regiji i neupitno je da SAD ostaje i dalje strateški partner Hrvatske. Ali svijet se mijenja. I to će sigurno biti jedan potpuno novi raspored karata. U tim odnosima će Hrvatska morati tražiti i biti otvorenija prema nekim drugim partnerima. To su neki izazovi pred kojima sigurno stojimo, rekao je, te dodao da će dolazak Trumpa cjelokupnu geopolitičku situaciju sigurno drugačije posložiti, te da će biti ključan odnos prema Kini, rekao je u emisiji Otvoreno Goran Bandov sa Sveučilišta u Zagrebu

Na pitanje koje bi se odluke, kada je Ukrajina u pitanju, mogle naći pred Hrvatskom Bandov je rekao da je to pitanje podržavamo li i u kojem obliku Ukrajinu.

- Počinju prilično ozbiljni razgovori o tome, ako i kada dođe do mira i kada se uspostavi mir, tko će biti one mirovne snage koje će osiguravati mir. Vrlo intenzivno se razgovara o tome da bi to mogle biti europske snage. A tko će biti unutar tih europskih snaga, u ovom trenutku nije jasno. Hoće li Hrvatska tu imati određenu ulogu ili ne, to je sigurno jedno od ključnih pitanja za Hrvatsku što se tiče Ukrajine, i u kojem formatu može Hrvatska dati svoj doprinos da se osigura mir u Europi - rekao je.

U emisiji je gostovala i komunikologinja Smiljana Leinert Novosel te je objasnila ulogu predsjednika u političkom sustavu.

- On je simbolička figura u svakom društvu. Mislim da je to još uvijek istaknuta i vrlo važna pozicija koja prije svega služi da bude korektiv nekih zbivanja u društvenoj zajednici, da u suglasju s drugima promišlja opcije koje su na dijelu, koje bi mogle biti interesantne i da u tom pogledu prije svega bude ono što ljudi obično kažu - osoba od povjerenja - istaknula je.

Ističe i važnost komunikacije i dijaloga u vođenju kriznih situacija.

- U krizama predsjednici trebaju znati umiriti atmosferu, unositi smirenost i želju za racionalnom analizom i dolaženjem do najboljih rezultata koji su mogući. To su neke osobine koje bi bilo poželjno da imaju predsjednici u svijetu, da shvate da ne mogu funkcionirati samostalno, da moraju uvijek funkcionirati u dogovoru, u razgovoru s drugima, istaknula je, te dodala kako je čula podatak da u zadnjih 5-6 godina najveći državnici svijeta uopće međusobno ne komuniciraju - smatra.