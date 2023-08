Konačno su Zoran Milanović i Andrej Plenković shvatili da se moraju baviti državom

Stalni međusobni verbalni sukobi Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića, koji traju od početka mandata dvojice dužnosnika, osim kaotične situacije na unutarnjem planu, doveli su i do narušavanja međunarodnog ugleda zemlje. Iako prema Ustavu moraju surađivati u vanjskoj politici, zbog njihove netrpeljivosti i ega to nije slučaj ni danas. No kako stvari stoji, čini se da se ipak, iako malim koracima, kreće prema naprijed. Prvo su Banski dvori i Pantovčak u zadnji tren preko posrednika dogovorili ime novog ravnatelja VSOA-e i tako smo izbjegli krizu u vremenima globalnih tenzija.