Koncesionar zračne luke ZAIC dobio odgodu plaćanja naknade

Koncesionar Međunarodne zračne luke Zagreb "ZAIC" je zbog velikog pada prometa zatražio i dobio odgodu plaćanja dijela fiksne i varijabilne koncesijske naknade koji je dospijevao u travnju ove godine, doznaje Hina od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Kako objašnjavaju iz ministarstva, Ugovorom o koncesiji za izgradnju i upravljanje Zračnom lukom Zagreb između Republike Hrvatske i Međunarodne zračne luke Zagreb, predviđena je mogućnost odgode plaćanja koncesijske naknade u slučaju pojave više sile koja pak značajno narušava novčane tokove koncesionara i njegovu mogućnost izvršavanja svih financijskih obveza.

- Eventualne daljnje odgode bit će podložne analizi trenutačne situacije i okolnostima uzrokovanim pojavom događaja više sile. Koncesijska naknada je utvrđena navedenim ugovorom, a sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela koncesijske naknade - ističu iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Međunarodna zračna luka Zagreb d.d. do sada je uplatila 233,4 milijuna kuna koncesijske naknade, a sukladno vlasničkim udjelima u Zračnoj luci Zagreb ta naknada je raspoređena kako slijedi: Republika Hrvatska 128,4 milijuna kuna, Grad Zagreb 81,7, Zagrebačka županija 11,7 i Grad Velika Gorica 11,7 milijuna kuna.

Koncesijska se naknada uplaćuje kvartalno.

- Imajući u vidu da je promet na Zračnoj luci Franjo Tuđman gotovo u potpunosti obustavljen očekuje se značajan pad prihoda na godišnjoj razini no to će u konačnici ovisiti i o rezultatima koji će se ostvariti do kraja godine, u svjetlu popuštanja restriktivnih mjera i mogućoj djelomičnoj normalizaciji međunarodnog prometa - zaključuju iz ministarstva.

Koncesionar zagrebačke zračne luke je konzorcij ZAIC s vlasničkim kapitalom od 100 milijuna eura, u kojemu su partneri BBI - Bouygues Bâtiment International (20 posto), ADPM - Aéroports de Paris Management (20 posto), IFC - International Finance Corporation, koji je dio Svjetske banke (20 posto), Marguerite - The 2020 European equity fond (20 posto), TAV - TAV Airports, Turska (15 posto), te Viadukt (5 posto).

U projektu su partneri i četiri banke koje su osigurale kredite u ukupnom iznosu od 200 milijuna eura – EIB (Europska investicijska banka), IFC (Međunarodna financijska korporacija koja je dio Svjetske banke), UniCredit/ZABA i Deutsche Bank.

ZAIC je ponudio stalnu koncesijsku naknadu koja u 30 godina koncesijskog razdoblja ukupno iznosi 87,2 milijuna eura, dok je promjenjiva koncesijska naknada koja se računa u određenom postotku od bruto prihoda trebala biti još veća.

Nakon dobivanja koncesije, ZAIC je registrirao tvrtku u Hrvatskoj pod nazivom Međunarodna zračna luka Zagreb d.d. (MZLZ) koja je i službeni upravitelj Zagrebačke zračne luke te je preuzela sva prava i obveze vezane za Ugovor o koncesiji.

Vlasnici - Republika Hrvatska, Grad Zagreb, Grad Velika Gorica i Zagrebačka županija od koncesijske naknade tijekom 30-godišnjeg razdoblja trebali bi dobiti ukupno više od milijardu eura.

