Konferencija o korona virusu odgođena zbog korona virusa...

U svijetu je od korona virusa zaraženo više od sto tisuća ljudi. Italija je proglasila epidemiju, cijela država je u karanteni, diljem svijeta zatvaraju se škole, fakulteti, kazalište, a brojna okupljanja i događaji su odgođeni. Jedna od njih je i konferencija koja se u petak trebala održati u New Yorku pod nazivom 'Poslovanje za vrijeme korona virusa', no organizatori su je odlučili odgoditi zbog širenja same infekcije.

Vijeće za vanjske odnose otkazalo je i druge konferencije od 11. ožujka do 3. travnja, uključujući okrugle stolove u New Yorku i Washingtonu i nacionalna događanja širom Sjedinjenih Američkih Država.

Predsjednik SAD-a Donald Trump najavio je u ponedjeljak da će zatražiti od Kongresa paket poticajnih mjera, uključujući smanjenje poreza na dohodak, kako bi se suzbili rizici po gospodarstvo od širenja koronavirusa.

Zahvaljujući tome, jučer su na Wall Streetu burzovni indeksi skočili gotovo 5 posto, no kako američke vlasti još nisu izašle s konkretnim prijedlozima, američki terminski indeksi trenutno su u minusu više od 2 posto.

- Trumpova vlada obećala je nešto značajno, no kako dosad ništa nije objavljeno, čini se da će poticajne mjere biti odgođene. Zbog toga na tržištu vlada negativno raspoloženje. Iz perspektive globalnog investitora, i dalje prijete negativni rizici - kaže Michael McCarthy, strateg u tvrtki CMC Markets.