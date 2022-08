Ministar Mario Banožić: MORH mora izraziti nezadovoljstvo jer smo osigurali sva sredstva

Ministar obrane Mario Banožić u srijedu se sastao s članovima Zrakoplovno tehničkog centra (ZTC), tvrtke koja je zadužena za servis protupožarnih zrakoplova.

UŽIVO: O KAŠNJENJU REMONTA PROTUPOŽARNIH AVIONA

- Na radnom sastanku u Zemuniku razgovarali smo o stanju materijalnih resursa - rekao je ministar Banožić i zahvalio pilotima na angažmanu u protupožarnoj sezoni.

- Već je nekoliko požara zahtijevalo snažan angažman, jučer su požare gasili četiri kanadera, tako pokazujemo apsolutnu spremnost. Lakše bi bilo raditi u kapacitetu kakav je bio prijašnjih godina (5 kanadera i 5 air tractora). Plan za protupožarnu sezonu donosi se u kolovozu. S obzirom na ugovor sa ZTC-om i izvještaje i sastanke, vidjeli smo da će se rokovi pomaknuti i da ćemo do 30. srpnja imati puni sastav. Dinamika se iz tjedna u tjedan pomiče. Mi kao Ministarstvo moramo izraziti nezadovoljstvo jer smo osigurali sva sredstva, oslonili smo se na jedinu tvrtku u Hrvatskoj koja to može radit i - rekao je Banožić.

Banožić je vatrogascima i svima koji sudjeluju u protupožarnoj zaštiti poželio što manje angažmana i da 15. 8. bude novi dinamički plan te da ovih problema neće biti iduće godine.

Direktor ZTC-a Zdravko Klanac govorio je o zrakoplovima na popravcima:

- Trenutno u 3. hangaru imamo dva zrakoplova. Jedan od njih na njemu se rade probe sustava, nadamo se početkom sljedećeg tjedna da ćemo moći zvati posadu HRZ-a. Drugi ostaje cijelo ljeta, na njega ne računamo. U drugom hangaru imamo air tractor. Kasnit će jer smo imali izuzetno problematične radove. Imali smo varenje strukture na četiri mjesta, to je zahtjevan posao, trpi velike pritiske jer je dvosjed. Onaj čiji se popravak otegnuo predali smo idući tjedan. Jučer je došao iz Zadra air tractor koji je imao slijetanje na plovke. Krenut ćemo s radovima, ali mislim da će morati ostati preko ljeta - rekao je.

Istaknuo je da se smatra odgovornim:

- Na čelu sam ZTC-a i odgovoran sam za sve dobre i loše stvari. Moja savjest je mirna, što se mene tiče i velikog broja ljudi, napravili smo sve da se radovi naprave. Imamo 27 mehaničara, njih 6 je na godišnjem, dvoje se vraća idući ponedjeljak. Dva radnika na bolovanju koji rade vani – to sam čuo iz medija. Za jednog od njih smo od inspekcije HZZO-a tražili provjeru bolovanja.Ako je istina da netko radi u inozemstvu, za mene je to razlog za izvanredan otkaz.

Na pitanje kad su postali svjesni da neće sve moći obaviti rekao je:

- Ugovor smo sklopili u siječnju, veljači. MORH nam je glavni poslovni partner i ako smo ih obmanuli, nismo to napravili namjerno i zlonamjerno.

Istaknuo je da je razmišljao o ostavci, no da ministar nije tražio njegovu ostavku.

- Osobno sam napravio sve što sam mogao. Ovdje su predstavnici CERP-a, moj mandat je uvijek na raspolaganju. Nisam predao ostavku jer bi to značilo bijeg od problema - rekao je.

Na pitanje jesu li loše pripremili protupožarnu sezonu, rekao je da im je ova godina bila teška. "Imali smo velike preglede, provjere svih dijelova aviona, skidanje praktički svih vijaka, da se tako izrazim", rekao je i dodao da takvi pregledi zahtijevaju jako puno vremena.

Na pitanje hoće li sve zrakoplove isporučiti do roka 15.8. rekao je da "ne postoji nitko tko može ti jamčiti. Mi ćemo učiniti sve, ali mi ne radimo cipele. Naši su zrakoplovi stariji od 20 godina i svako testiranje kod mene budi strah što ćemo otkriti novo. Ne možemo dopustiti da zrakoplov izađe neispravan".

Upitan da se upravo to dogodilo nedavno, rekao je da ako je riječ o "air-traktoru 897, naša je ekipa otišla dolje i to je popravila".

O popravljanju privatnih automobila u ZTC-u rekao je da je on dozvolio uvoz vozila van radnog vremena: “To je politika firme, pomažemo djelatnicima. To nije utjecalo na rad na zrakoplovima.”

'Osim ZTC-a u Hrvatskoj nemamo nikoga'

Na pitanje koga smatra odgovornim zbog situacije Mario Banožić je rekao: “MORH je učinilo sve, ugovore, sredstva da dođe do željenog broja materijalnih resursa. Imao sam nekoliko sastanaka s raznim informacijama, svaki put su uvjeravali da će do određenog datuma biti gotovo. Danas smo iskomunicirali nove rokove, mogu samo vjerovati tome. Možemo tražiti određenu penalizaciju ZTC-a ili jamstva, to jedino možemo učiniti. CERP će dalje tražiti određene sankcije. Neću tražiti ostavku jer na to nemam pravo. Sad nam trebaju avioni, a ne ostavke. Nakon protupožarne sezone možemo tražiti ubrzanje procesa i garancije. Nije mi u interesu pokretati garancije da se sutra kaže da se zrakoplov ne može isporučiti jer je MORH ovršio račune ZTC-a.”

Na pitanje treba li nam kornatska tragedija da netko preuzme odgovornost, ministar je rekao: “Tražiti odgovornost u tragediji ne može biti upiranje prsta. Ja mogu tražiti da sukladno osiguranome da se isporuči potrebno. Osim ZTC-a u Hrvatskoj nemamo nikoga.”

Koliko je ZTC od MORH-a dobio novaca? “Za održavanje HRZ ima oko 105 milijuna kuna, od toga 30 se odnosi na ugovor sa ZTC-om, tu negdje računamo”, rekao je Banožić.

Nakon njega na pitanja je odgovarala iz direktorica iz CERP-a Jadranka Čengija Šarić: “CERP je zatražio izvješće nadzornog odbora koji obavlja nadzor poslovanja društva. Tražili smo i izvješće uprave. Nadležno tijelo CERP-a će onda donijeti odluku. Tražili smo dostavu izvješća bez odlaganja.”

Banožić je potom rekao: “Ne bih dovodio u pitanje potencijalnu štetu zbog ovog stanja. Zanima me materijalni resurs. Potrebna nam je sigurnost, ne mogu ulaziti u probleme rada ZTC-a.”

Klanac je rekao da je predstavnik radnika bio suzdržan pri njegovom ponovnom izboru mandata kao direktora uprave.

Michael Križanec, zapovjednik Hrvatskog zrakoplovstva i protuzračne obrane, rekao je: “Radit ćemo s onime što imamo, a hoće li biti dovoljno ili ne, ne mogu znati. Što se tiče pilota, imamo ih dovoljno. Nije podatak za javnost koliko ih imamo.”

Najčitaniji članci