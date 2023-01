Kongoanac ekskluzivno za 24sata: Djeca su pothranjena, tjera ih se na rad, otimaju ih

Većina djece u DR Kongu živi u uvjetima ekstremnog siromaštva, više od 35 posto ih je pothranjeno. Svaki tjedan djeca kod nas umiru u ratnim sukobima. DR Kongo ima niz sirotišta, a uvjeti u kojima djeca u njima borave su nehumani, neka djeca su podvrgnuta prisilnom radu i prosjačenju, druga su žrtve otmice. Kod nas djeluju brojna sirotišta koja se bave prodajom djece, ilegalnim međunarodnim posvajanjem. Sve u svemu, djeca DR Konga izložena su višestrukim opasnostima, istaknuo je na početku razgovora za 24sata Dieu Merci Kitambo, koji živi u Kinshasi, glavnom gradu DR Kongo. Radi u tamošnjoj organizaciji Dynamics for the Fight Against Human Trafficking, koja se bori za ljudska prava i specijalizirana je za borbu protiv trgovine ljudima.