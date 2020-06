Konj Olimp uplašen je lutao danima, našao ga je pas Ary

Olimp je crni kastrat pasmine trakehner, a ima tri bijele čarape i bijelu isu. Umiljat je jako i voli društvo, a posebno volisvog prijatelja staforda Aryja, koji ga je pronašao

<p>Ma dao bih i 1000 eura nagrade samo da mi se moj konj Olimp vrati. Jako mi je teško i on je moj prijatelj, moj ljubimac. Jako smo povezani, tako nam je još u petak govorio <strong>Matej Peruško</strong> (29) iz mjesta Peruški u Istri. </p><p>Njegov 10-ak godina stari ljubimac <strong>Olimp</strong> nestao je još u utorak i od tada mu se gubio svaki trag. Tražili su ga svugdje, a posebice je Matej bio zabrinut jer konj nikad nije odlutao. A onda preokret koji nitko nije očekivao. </p><p>U petak navečer u potragu za izgubljenim Olimpom Matej je krenuo s pojačanjem, pridružio mu se i brat, koji je poveo svojega staforda <strong>Aryja</strong>. </p><p>- Tražili smo ga po šumi, svugdje, zvali ga, zavirivali u gotovo svaki grm. I odjednom je Ary počeo glasno lajati i dozivati nas. Stajao je na jednome mjestu. Kad smo stigli, nismo mogli vjerovati, staford je pronašao mojega Olimpa. Konj je bio malo uplašen. Ima ranu na nozi pa se vjerojatno preplašio cijele situacije i odlutao. Sve se sretno završilo, a staford će sad biti glavni u selu - sa širokim osmijehom na licu govori Matej.</p><p>Olimp nije bio daleko od kuće, konja je Ary pronašao petstotinjak metara od mjesta gdje žive. Matej sumnja da se preplašio turista koji su u blizini puštali dronove. Olimp je crni kastrat pasmine trakehner, a ima tri bijele čarape i bijelu isu. Umiljat je jako i voli društvo, a posebno voli prijatelja staforda, s kojim se zna satima igrati na livadi. </p><p>Članovi obitelji imaju još pasa, među kojima su i dva ovčara, no veza između staforda i konja posebna je od prvog trenutka.</p><p>- On i Ary se vole, a staford ga zna zafrkavati i lajati pa ga Olimp ‘naganja’ po livadi. Lijepo ih je vidjeti. Međutim, nikad pas nije ozlijedio nikoga, iako je ta pasmina na lošem glasu. Priznajem da ga se dio mještana zbog njegove impozantne veličine boji, ali Ary je super pas, a konji to osjete. Ary je s mojim bratom 3,5 godine, a Olimp je sa mnom dulje. Uplašio sam se kad je nestao jer to nikad nije činio. Čak sam pomislio i da ga je netko možda uzeo. Netko voli pse, mačke, papige..., a ja volim konje, posebno Olimpa - priznaje Matej, koji je presretan što mu se ljubimac vratio.</p>