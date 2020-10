Kontejner strave: Migranti se ukrcali u Srbiji, pronađeni mrtvi nakon par mjeseci u Paragvaju

Sumnja se da su mladići ušli u kontejner uvjereni da on ide za Austriju ili Italiju, ali na kraju su završili na drugom kraju svijeta

<p>Najmanje sedam tijela pronađeno je u kontejneru s gnojivom koji je iz Srbije stigao u Paragvaj.</p><p>Društvenim mrežama proširile su se fotografije mladića koji su se 21. srpnja u Srbiji ukrcali na kontejner s mineralnim gnojivom. Na neželjenu destinaciju stigao je prije nekoliko dana, preko Argentine u riječnu luku u predgrađu Asunciona. Tijela u stanju raspadanja otkrivena su u petak, i to nakon što su menadžeri tvrtke koja je kupila proizvod otvorili kontejner i unutra zatekli stravičan prizor. Prvi rezultati istrage navodno su pokazali da su mladići, jedan po jedan, umirali od gušenja, javlja Telegraf. Paragvajska policija, navode, smatra da je jedan od mladića pokušao preživjeti hraneći se ostacima suputnika. Patologinja Rosa Romero rekla je tamošnjim medijima da je jedna od osoba konzumirala ljudsko meso zbog nedostatka hrane, ali da će to moći potvrditi tek kad budu gotovi nalazi obdukcije. Ipak, s obzirom na to da su tijela u stanju raspadanja, zaključuju da su mladići umrli nedugo nakon napuštanja Srbije. U međuvremenu, istraga je pokazala da je jedan mladić iz Egipta, trojica iz Maroka, dok je identitet ostalih i dalje nepoznanica, prenosi <a href="https://www.telegraf.rs/vesti/svet/3254800-teska-sudbina-mladica-nadjenih-u-kontejneru-upoznali-smo-se-u-srbiji-jedan-imao-troje-male-dece">Telegraf</a>. Njihove identifikacijske isprave izdane su u Srbiji, u Tranzitno-prihvatnom centru u Adaševcima kraj Šida.</p><p>Telegraf javlja da Facebookom kruži potresan status jednog mladića, šokiranog nakon otkrića da su “njegova braća i prijatelji”, nestali prije tri mjeseca, pronađeni mrtvi u kontejneru u Paragvaju.</p><p>- S velikom tugom smo primili vijest da su tijela naše braće i prijatelja koji su nestali prije tri mjeseca tijekom puta kroz Srbiju pronađeni u petak mrtvi u Paragvaju. To su mladi ljudi iz Alžira, Maroka i Egipta. Stradali su u užasnoj tragediji - napisao je mladić na Facebooku koji je, kako navodi Telegraf, najvjerojatnije poznavao žrtve.</p><p>Sumnja se da su mladići ušli u kontejner uvjereni da on ide za Austriju ili Italiju.</p><p>Međutim, kontejner je otputovao dalje prema Rijeci, gdje je natovaren na brod i zatim je mjesecima putovao do Paragvaja ne znajući za nesretne slijepe putnike.</p><p>- Vjerojatno su oni stradali, ali čekamo konačnu potvrdu. Muškarci čiji su dokumenti pronađeni u kontejneru izgubili su svaki kontakt s obitelji prije više od dva mjeseca, ali to ipak ne mora značiti da su to ti ljudi - naveo je jedan od inspektora.</p><p>Dodao je da su tijela bila u toliko lošem stanju da ih je bilo nemoguće identificirati preko fotografija, javlja Telegraf.</p>