'Kontrola nuklearnog oružja iz Hladnog rata stvar je prošlosti zbog nepovjerenja sa Zapadom'

Rusija sada smatra da je kontrola golemih nuklearnih arsenala iz doba Hladnog rata stvar prošlosti zbog nepovjerenja između Moskve i Zapada, rekao je u srijedu visoki ruski general.

Rusija i SAD, koji posjeduju najveće nuklearne arsenale na svijetu, izrazili su žaljenje zbog raskida niza sporazuma o kontroli naoružanja kojima se željelo usporiti utrku u naoružanju i smanjiti rizik od nuklearnog rata.

Načelnik glavnog stožera ruskih oružanih snaga Valerij Gerasimov optužio je Sjedinjene Države da raspiruju sukobe u svijetu i da su uništile ključne sporazume o kontroli naoružanja iz doba Hladnog rata. Rekao je da će Rusija zbog toga razvijati odnose s Kinom, Indijom, Iranom, Sjevernom Korejom i Venezuelom.

- Općenito, tema kontrole naoružanja stvar je prošlosti budući da je povratak minimalnoj razini povjerenja danas nemoguć zbog dvostrukih standarda Zapada - rekao je Gerasimov, kako je priopćilo rusko ministarstvo obrane.

- Bez povjerenja nije moguće uspostaviti učinkovit mehanizam za međusobnu kontrolu. Mnoge zemlje počele su razmišljati o odgovarajućem odgovoru - rekao je.

SAD, koji tvrdi da su Rusija i Kina najveće prijetnje Zapad, krivi Rusiju za raskid sporazuma kao što su Sporazum o antibalističkim projektilima iz 1972. (ABM) i Sporazum o nuklearnim snagama srednjeg dometa iz 1987. (INF).

SAD se formalno povukao iz potonjeg 2019., navodeći kao razlog da ga je Rusija prekršila, što je Moskva zanijekala. SAD se povukao iz ABM-a 2002.

Ruski predsjednik Vladimir Putin suspendirao je 2023. rusko sudjelovanje u sporazumu Novi START koji ograničava strateško nuklearno naoružanje obiju strana, okrivivši za to američku potporu Ukrajini. No Moskva poštuje ograničenja broja bojnih glava, projektila i bombardera propisana tim sporazumom, a to čini i SAD.

Gerasimov je rekao da raspoređivanje američkih projektila u Europi i Aziji raspiruje "utrku u strateškom naoružanju" te da Rusiju osobito zabrinjava jačanje američkih snaga na Filipinima.

Rekao je da je Rusija vidjela pojačanu aktivnost NATO-a u blizini ruskih granica.

Nakon što je Ukrajina prošli mjesec pogodila ruski teritorij dalekometnim projektilima koje joj je dao SAD, SAD je postao izravan sudionik sukoba u Ukrajini, dodao je general.