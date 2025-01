Kontrolor leta za 24sata: SAD i EU imaju potpuno različit sustav organizacije zračnog prostora

Sinoć se u Washingtonu avion American Airlinesa sa 64 putnika sudario s vojnim zrakoplovom Black Hawk u kojemu su bila tri vojnika te su spasilačke službe iz rijeke Potomac dosad izvukle 30 tijela, kako javlja NBC Washington, a mi smo razgovarali s hrvatskim kontrolorom leta koji nam je odmah na početku razgovora istaknuo da je nezahvalno pričati o tome što je uzrok ove nesreće. Međutim, otkrio nam je da su velike razlike između američkog i europskog sustava kontrole zračne plovidbe.

- Ne znam na koji način su propisane procedure u Americi , pogotovo u niskom zračnom prostoru (aerodromska zona). To je tzv. "prilazna ravan" gdje su avioni u prilazu za slijetanja. Moguće da je Black Hawk letio po vizualnim uvjetima, a ne po instrumentima (mada je noć). U tom slučaju može biti da se razdvaja sam od drugih aviona bez da mu kontrola leta daje uputstva. Bila je noć, to je vojni trenažni helikopter.

U ovom slučaju također ovisi koja je klasa zračenog prostora propisana, je li riječ o klasi gdje se ti manji zrakoplov i letjelice razdvajaju sami od ostalog prometa ili nije.

Moguće da su i civilni avion i Black Hawk letjeli pod punom odgovornošću kontrole leta, pa je moguće da je i kontrolor leta nešto previdio, međutim čim je Vojni helikopter involviran stvar je kompleksnija sama po sebi. Prema snimci s interneta čini se kao da je vojni helikopter presijecao putanju za prilaz civilnog zrakoplova, kontrolor letenja je izgleda bio svjestan situacije , kad je rekao vojnom helikopteru da prođe iza civilnog prometa. Teško je točno reći zašto je došlo do nesreće. To je Amerika i njihov se sustav dosta razlikuje u radu kontrolora leta i u organizaciji zračnog prostora - naglasio je kontrolor leta u razgovoru za 24sata.

U SAD-u je, kaže, "slobodno letenje" puno zastupljenije.

- Imaju daleko više manjih privatnih aviona i trenažnih letova. No sigurno je propisano kako moraju letjeti. Moraju znati gdje se nalaze. Ne smiju u oblake. Moraju gledati drugi zračni promet, itdt. Ovdje je situacija specifična jer se sve odvijalo kod aerodroma. Ovo je praktično nadomak piste. Nevjerojatno da je do nesreće došlo na 120 metara od zemlje. Dugo to nisam čuo - kazao je.

'Kod nas su svi na vezi s kontrolom leta'

Dodaje kako ima kontrolora u RH koji su bili na školovanju za kontrolore leta u Americi.

- Amerikanci su pioniri u svemu što se tiče kontrole leta. Imaju svoje propise i procedure koji omogućuju da manji zrakoplovi i letjelice imaju više slobode. U Europi, i u Hrvatskoj je dosta toga, rekao bih većina, na kontrolorima leta što se tiče davanja informacija zrakoplovima o drugom zrakoplovima i razdvajanja. Kod nas su svi na vezi s kontrolom leta i moraju slušati informacije tko je gdje u tom krugu koji je bitan za sve njih - istaknuo je kontrolor leta.

U SAD-u, dodaje, veća sloboda leta za manje avione funkcionira, jer su ovakve situacije zaista rijetkost.

- Moralo se dogoditi nešto specifično i neobično da je došlo do ove tragedije - zaključuje kontrolor leta.