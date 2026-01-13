Konzum kroz tri sezone 'Malih velikih talenata' u opremanje škola uložio 2,3 milijuna eura

Konzum je završetkom treće sezone društveno odgovorne inicijative Mali veliki talenti zaključio trogodišnji ciklus projekta kroz koji je školama diljem Hrvatske osigurana oprema ukupne vrijednosti oko 2,3 milijuna eura. U tri godine provedbe projekta škole su nabavile više od 38 tisuća komada opreme, a posebnost inicijative bila je u tome što su obrazovne ustanove same birale opremu prema vlastitim potrebama.

U trećem izdanju projekta sudjelovalo je gotovo 1.800 osnovnih i srednjih škola, odnosno više od dvije trećine svih škola u Hrvatskoj. Kupci Konzuma donirali su gotovo 12 milijuna kupona, koje su škole iskoristile za nabavu 11.406 komada opreme, najčešće iz područja sporta, znanosti, tehnike i umjetnosti.

Kada se zbroje rezultati sve tri sezone, kroz inicijativu Mali veliki talenti naručeno je više od 38 tisuća komada opreme, čime je projekt ostavio vidljiv i trajan trag u učionicama, sportskim dvoranama i školskim kabinetima diljem zemlje.

„Mali veliki talenti od početka su zamišljeni kao dugoročna inicijativa koja povezuje lokalne zajednice kroz zajednički cilj – ulaganje u obrazovanje i razvoj djece. Kao kompanija s jakom lokalnom prisutnošću i nacionalnim dosegom, Konzum je kroz ovaj projekt postao platforma koja omogućuje konkretna i mjerljiva ulaganja. Visok odaziv škola i ukupna vrijednost osigurane opreme potvrđuju da ovakav model suradnje donosi stvaran i dugoročan društveni učinak“, izjavio je Zoran Mitreski, predsjednik Uprave Konzuma.

Važan dio treće sezone bila je i Banka kupona, u kojoj je prikupljeno gotovo 200 tisuća kupona namijenjenih manjim školama iz slabije razvijenih sredina. Kroz poseban natječaj odabrano je pet škola koje su dobile dodatne kupone, prikupljene donacijama kupaca koji nisu sami birali školu za donaciju. Time je omogućena ciljana pomoć školama s najizraženijim potrebama.