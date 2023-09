Konzum nagradio zaposlenike s 200 €: 'Za napore i angažman u ovoj ljetnoj sezoni. Cijenimo ih'

Konzum nastavlja ulagati u zaposlenike te je svim radnicima isplatio 200 eura nagrade za angažman i rezultate ostvarene tokom ljetne sezone 2023. godine. Nastavak je to kontinuiranih napora kompanije da unaprijedi uvjete za svojih više od 10.000 zaposlenika.

- Sezona je period kad posebno do izražaja dolaze predanost i doprinos cijelog našeg tima. Rezultati koje ostvarimo u ljetnim mjesecima značajno utječu na cijelu godinu, stoga smatramo da napore i angažman naših ljudi u tom periodu moramo i dodatno honorirati. Isplatom ove nagrade želimo zahvaliti našim ljudima i pokazati da ih cijenimo, a to je smjer u kojem ćemo ići i u budućnosti, kad god to bude moguće - izjavio je Zoran Mitreski, izvršni direktor Fortenova grupe za maloprodaju i predsjednik Uprave Konzuma.

Novo veliko Konzumovo ulaganje u zaposlenike vrijedno je dva milijuna eura, a dolazi u godini koju je kompanija započela povećanjem plaća i drugih materijalnih prava u koje je ukupno uloženo gotovo 15 milijuna eura. Dodatno, u lipnju ove godine svi zaposlenici dobili su nagradu od 100 eura kao zahvalu na svakodnevnoj predanosti i profesionalnom angažmanu, što je ukupno ulaganje od dodatnih 850 tisuća eura.

Osim povećanja plaća i isplate nagrada, u Konzumu kontinuirano rade na povećanju prava i pogodnosti zaposlenika. Tako zaposlenicima isplaćuju i božićnicu, uskrsnicu i regres, dar za dijete, jubilarne nagrade, naknadu za novorođenče, naknadu za topli obrok, prijevoz i nagradu za učinak. Tu su i dodatno zdravstveno osiguranje, popust za zaposlenike, slobodan dan roditeljima prvašića na prvi dan škole i brojne druge pogodnosti, kao i mogućnost daljnjeg profesionalnog razvoja kroz interna osposobljavanja i edukaci