'Kopilot na MH370 jedini je bio živ, drugi su umrli satima prije'

Kopilot nestalog malezijskog zrakoplova na letu MH370 možda je bio jedina živa osoba u avionu nekoliko sati prije nego se srušio u more. Stručnjakinja za zrakoplovstvo Christine Negroni vjeruje kako je u Boeingu, zbog kvara na elektronici, došlo do naglog pada tlaka (dekompresije) što je dovelo do nedostatka kisika.

- Mislim da je kapetan Zaharie Ahmad Shah izašao iz kabine na pauzu, a upravljanje zrakoplovom prepustio je kopilotu Fariqu Abdulu Hamidu. Budući da je on bio sam u kokpitu, mislim da je živio znatno duže od ostalih jer putnici su imali kisika kroz maske samo 15 minuta i bili su mrtvi prije nego je avion pao u ocean, kaže Negroni.

Članovi posade u kokpitu obično imaju rezervu kisika dostatnu za nekoliko sati, a Christine vjeruje da je prije pada zrakoplova bez kisika ostao i Fariq koji je, prema njenom mišljenju, pokušavao spasiti putnike i svoje kolege.

- Zašto mislim da je pilot otišao u WC? Pa, smatram da bi dvoje ljudi u kokpitu vjerojatno uspjelo riješiti problem s dekompresijom pogotovo zato jer je kapetan bio iskusniji, rekla je Negroni za Daily Star

Kanadski istražitelj zrakoplovnih nesreća Larry Vance prošli je tjedna izjavio kako smatra da su Boeing namjerno srušili njegov pilot ili kopilot.

- Mislim da je riječ o kriminalnom djelu, a ne o nesreći. Netko od njih dvojice preuzeo je kontrolu nad avionom i učinio da zauvijek nestane. Zbog toga je i odvezao zrakoplov na "zabačeni" dio oceana, kaže Vance.

Dio stručnjaka ne slaže se s njim i napominje kako za takvu teoriju još uvijek ne postoji dovoljno dokaza.

Što se zbilo na letu MH370 Malaysia Airlinesa i dalje ostaje najveći misterij u povijesti modernog zrakoplovstva. Avion sa 239 ljudi, koji je letio iz Kuala Lumpura za Peking, nestao je 8. ožujka 2014. Posljednji kontakt s kontrolom leta ostvario je kopilot i to nešto više od pola sata nakon polijetanja.

Podaci koje je zabilježio satelit otkrili su kako je avion nastavio letjeti još oko sedam sati prije nego je ostao bez goriva. Pretpostavljalo se kako se srušio oko 1600 kilometara zapadno od australskog Pertha, ali nijedna dosadašnja potraga nije dala rezultata.