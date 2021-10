Harald Kopitz (56) liječi se od kraja prošlog tjedna u Bolnici za osobe lišene slobode u zagrebačkoj Svetošimunskoj.

Podsjetimo, terete ga da je prošlog mjeseca u Zagrebu u unajmljenom penthouseu u kojemu je stanovao ubio svoje troje djece. Nakon toga pokušao se ubiti popivši veću količinu psihofarmaka.

Prije zločina ostavio je svojevrsno oproštajno pismo na društvenim mrežama, koje su vidjeli i njegovi poznanici te alarmirali policiju.

Kako piše Jutarnji list, sad su ga smjestili na odjel psihijatrije te je sam u sobi. Cijelo vrijeme je pod nadzorom liječnika i pravosudnih policajaca te ga snima kamera visoke rezolucije. Ako si i pokuša nešto napraviti, ondje im je dozvoljeno vezati ga za krevet. Ondje u sobi nema sanitarni čvor, nema televizor te ne smije dobiti dnevne novine. Njegov odvjetnik Marko Ivica, kojeg su mu dodijelili po službenoj dužnosti, tek se treba čuti s njime.

- Obaviješten sam da je u Bolnici za osobe lišene slobode, ali još se nisam čuo s njim. Iz policije su me zvali da bi kroz dan ili dva trebala ponovno biti pretraga stana ili očevid u Mlinovima na kojem bi on trebao prisustvovati, ali to treba vidjeti s bolnicom - rekao je odvjetnik za Jutarnji.

Za njega se do sada jedino raspitivalo austrijsko veleposlanstvo s obzirom na to da je njihov državljanin.