Kopljanici u dvije skupine, puno manje publike, ali će se održati!

U Sinju se vrijeme ne mjeri od Nove godine do Nove godine, nego od Alke do Alke. Na kraju, samo tri sekunde su bitne. To su tri dodira vrha koplja s alkom, priča nam Boško Ramljak

<p>Mjesecima me ljudi pitaju hoće li se ove godine, zbog pandemije koronavirusa, održati Alka. Pa naravno da hoće, makar na trkalište izašla dva kopljanika, makar ne bilo publike, ali Alka će se održati, kaže nam alkarski vojvoda <strong>Boško Ramljak</strong> na početku ove, pomalo drukčije priče o tradicionalnom 305. sinjskom nadmetanju u čast pobjede nad Turcima uz pomoć Gospe Sinjske.</p><p>U Viteškom alkarskom društvu misle na svaki detalj pa se tako 30 kopljanika priprema u dvije različite skupine. Svaki drugi dan njih 15 izlazi na trkalište kako bi vježbali, dvije skupine se međusobno ne druže, ne odlaze na nikakva veća okupljanja, a sve kako bi se smanjila mogućnost izbijanja zaraze. Sve i da u jednoj skupini izbije zaraza, tu je druga skupina od 15 alkara. Inače se za pobjedu u Alki nadmeće 17 kopljanika, po statutu ih može biti minimalno 11, a pisat će se da se Alka održala i ako ih bude samo dvojica. I broj gledatelja će se značajno smanjiti. Na tribine može stati oko 5000 ljudi, no ove godine očekuje se jedna trećina od tog broja.</p><p>- Morat će se poštovati razmak, bit će tu redarska služba, sve smo usuglasili sa Županijskim i Nacionalnim stožerom civilne zaštite. Svi gledatelji na Alki će biti popisani, imena i prezimena, kontakti... Stolice će biti obilježene, uz obavezan razmak. Svi gledaju na taj dan, što će biti taj dan, ja gledam što će biti danas. Meni je bitno da je epidemiološka slika danas povoljna. Na primanja u alkarskim dvorima bit će pozvan uži politički vrh, neće biti previše uzvanika. Ja sam osobno lani kod sebe imao 300 gostiju na ručku, ali ove godine to si ne mogu dozvoliti. Bilo bi nedopustivo da se na okupljanju kod mene netko zarazi pa da pričaju da su se zarazili kod vojvode - kaže nam Ramljak dodajući kako neće biti ni tradicionalnog rukovanja vojvode s namještačem alke i njegovim pomoćnikom.</p><p>Nema rukovanja ni sa časnim sudom, a ni alkari se prije trke ne smiju tradicionalno rukovati. Svugdje će biti 'ubačen' korona pozdrav. Nakon Alke, kod slavodobitnika je tradicionalna fešta, ona je na otvorenom, ali svejedno će se morati pridržavati popisanih mjera.</p><p>No, ovakva disciplina ljudima u organizaciji, ali i samim alkarima, nimalo teško ne pada. Onima kojima je Alka u svim porama, ionako u svakom trenutku, tijekom cijele godine, moraju biti primjereni, dostojanstveni predstavnici ove viteške organizacije.</p><p>- U Sinju se vrijeme ne mjeri od Nove godine do Nove godine, nego od Alke do Alke. Na kraju, samo tri sekunde su bitne. To su tri dodira vrha koplja s alkom. I onda čekaš iduću godinu za nove tri sekunde. Nitko si neće dozvoliti da propusti svoju priliku - kaže nam vojvoda koji će od njih 30, zajedno s drugim članovima viteškog društva, odabrati 17 najboljih koji će izaći na trkalište. Sve je gleda, sve je transparentno do zadnjeg zareza.</p><p>- Određeni su elementi potrebni da se uđe u povorku, alajčauš i njegov zamjenik sve bilježe. Sve se računa i ocjenjuje: nazočnost na probama, rezultati gađanja, tehnika jahanja, tehnika vladanja kopljem, izgled, stav i držanje na konju, angažman, odnosno oblačenje u odoru tijekom godine, koje su godište, koliko čekaju priliku, imaju li jahaću licencu koja je za mlade obavezna, imaju li rezultate iz nekog konjičkog sporta, koliko dobivenih Bara, Čoja i Alki... Alkar ne smije komunicirati s publikom, ni pokazivati emocije, bilo tugu ili veselje, ništa, mora bit kamenog lica i dostojanstven - objašnjava nam Ramljak koji želi uključiti što više mladih u Alku, dati im priliku koju svi željno i strpljivo čekaju. Djeca i mladi su, po njemu, i blago i budućnost ovog nadmetanja.</p><p>- Ove godine ih je, zbog korone i dviju skupina, više dobilo priliku da vježbaju s kopljem na trkalištu. Inače, tijekom cijele godine mogu jahati, ali vježbati s kopljem ne smiju. Samo dok traju pripreme. Da saznamo da netko vježba kući ispred garaže, bio bi isključen. Svaki alkar će vam reći, nije lako pogoditi metu dok jašeš 65 kilometara na sat. Tih 160 metara trkališta moraju proći u najviše 13 sekundi. Posljednjih 25 do 30 metara dižu koplje. A znamo da muškarci teško mogu raditi dvije stvari odjednom, za razliku od žena. U trenutku dizanja koplja sve se vidi. Onaj tko poznaje Alku može prepoznati nijanse, može po zvuku, bez gledanja, reći u što je pogodio ili vidjeti po brzini spuštanja alke niz koplje - kaže nam Ramljak čijoj smo stručnosti i sami svjedočili. Već pri dolasku alkara pred metu gotovo svaki put pogodio hoće li biti u sridu, jedan ili u dva, ili možda u ništa ili promašaj.</p><p>- Postoje dvije tehnike, nanošenje i ciljanje te kombinacija tih dviju tehnika. Ja sam birao neku kombinaciju, to je jednom za knjigu napisati. Imate imate razne teorije, ali alkar zapravo gađa alku pa što bude. Teško je pogoditi u sridu. Meni je uvijek bio cilj samo je pogoditi, ili oboriti, samo nek padne, a mladi to ne žele prihvatiti. Kada promašiš, uh, to je kao da vam je netko 'trisku' opalio, takav je osjećaj - kaže nam <strong>Stipe Šimundža</strong>, inače šef ergele alkarskih konja i dvostruki slavodobitnik. Među alkarima tijekom priprema znaju biti velike tenzije, no kada sve završi, sve se zaboravlja.</p><p><strong>Alen Poljak</strong>, slavodobitnik iz 2017. godine, kaže nam kako nema tremu upravo zato jer je jednom i sam bio slavodobitnik, a kad skineš taj teret, sve je lakše.</p><p>- Te godine bio sam debitant i osvojio sam i Baru i Čoju i Alku - prisjeća se Poljak koji je svoje koplje sam izradio, a zaslužan je i za izradu 300 kopalja koji se nalaze u Muzeju Sinjske alke. Nisu ni koplja tek obična koplja, svaki detalj je važan. Objašnjava nam i u čemu je tajna.</p><p>- Inače se bavim stolarijom, a koplje sam napravio sebi i za par prijatelja. Koplje nije od jednog komada drveta već je spajano kod 'jabuke' kako bi se smanjile vibracije. Vrh odnosno šiljak je od čelika i nešto je uži, a u dnu je punjeno olovom. Najvažniji je balans. Ako vam u dnu samo lagano zavibrira, na vrhu to može biti i 20 centimetara – objašnjava nam Poljak dodajući kako je prema statutu koplje dužine od 2,9 do tri metra, dok mu je težina od 2,2 do 2,5 kilograma. Ima puno detalja na koje treba misliti, o mogućem nevremenu, o zdravlju konja, ali svima je najbitnije da sve prođe u redu.</p><p>- Tu je tisuću nepredvidivih situacija, imali smo situacije kada su konji skakali u publiku, padali na trkalištu, proklizavali na Pjaci. Velike su tenzije. Dan nakon Alke u Sinju sve stane, osim priprema za sljedeću Alku. Ovdje život počinje i završava s Alkom, ona je filozofija života. Meni često znaju reći: 'Ajme, samo nemoj opet pričati o Alki'. Ali to vam je to, ja sam ostvario svoj dječački san, svaki dan sam i zimi i ljeti bio s konjima, hranio, jašio, gledao alkare, divio im se. Alka zna biti opojna, ali treba se oduprijeti da vas ne obuzme. I točno znam što ovoj djeci to znači. Želim da me jednog dana spominju kao onoga koji je mladima šansu, uz dužno poštovanje starijima – zaključuje Ramljak.</p><p>Ovogodišnje nadmetanje u Sinju održavat će se od od 7. kolovoza kada će biti održana Bara, 8. kolovoza se trči Čoja, dok je Alka zakazana za nedjelju, 9. kolovoza.</p><h2>Male tajne Alke </h2>