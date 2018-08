Kornat je uzeo 12 života: Još uvijek se sustav nije promijenio

Međunarodni dan nestalih osoba posvećujemo svim nestalima u Domovinskom ratu. Još se traga za 1940 ljudi. Ovo su njihove priče...

Polaganjem vijenaca ispred vatrogasnog doma Javne vatrogasne postrojbe Šibenik u četvrtak ujutro započelo je obilježavanje kornatske tragedije u kojoj je, tijekom rutinske vatrogasne intervencije 30. kolovoza 2007., smrtno stradalo 12 vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog.

Vijence su položili obitelji stradalih i izaslanstvo grada Šibenika.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

- Ovo je tužna obljetnica, svaka nam je jednako tužna. Što se tiče događaja na Kornatu, mogući su svakakvi scenariji, a mi kao struka to istražujemo i ispitujemo, izvlačimo pouke. Jedino što nam smeta jest što se sustav vatrogastva nije promijenio u 11 godina kao ni financijski ustroj i radno pravni status vatrogasaca. Očekivali smo da će se to riješiti, ali nije - kazao je zamjenik zapovjednika JVP Šibenik Miroslav Bilušić.

Ono što se poboljšalo od tragedije na Kornatu, kako je rekao, to su pogledi vatrogastva na primjenu sredstava, taktične nastupe vatrogasaca.

- Tu smo u jednoj domeni napredovali. Sustav vatrogastva treba srediti, ustrojiti od najmanje jedinice lokalne samouprave do države i ustrojiti na državnoj razini organizaciju - istaknuo je Bilušić.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL I Dražen Slavica je bio ispred vatrogasnog doma JVP Šibenik

Središnje obilježavanje 11. godišnjice kornatske tragedije održat će se u četvrtak na mjestu stradanja 12 vatrogasaca, na otoku Kornatu u uvali Šipnat, gdje je u znak sjećanja podignuto i 12 kamenih križeva, a procjenjuje se kako će se tamo okupiti oko 300 vatrogasaca iz cijele Hrvatske.

Dva broda na kojima su obitelji stradalih vatrogasaca, izaslanik predsjednike Hrvatske, ujedno i župan Šibensko-kninske županije Goran Pauk, saborska zastupnica Branka Juričev Martinčev kao predstavnica Hrvatskog sabora, predstojnik Ureda predsjednika Vlade Zvonimir Frka-Petešić te predstavnici medija, krenuli su u četvrtak u 8,45 sati sa šibenske rive. Put Kornata krenuo je i jedan brod iz Vodica te jedan iz Murtera.

Kornati: 11. obljetnica pogibije 12 vatrogasaca Reporter: Hrvoslav Pavić Objavljuje 24sata Video u Četvrtak, 30. kolovoza 2018.

Počast poginulim vatrogascima odana je u srijedu popodne mimihodom u Tisnom. U povorci koja je u 18 sati krenula od vatrogasnog doma DVD-a Tisno do crkve sv. Duha i križa podignutog u spomen stradalim vatrogascima, uz obitelji poginulih i mještane, počast stradalim kolegama odali su i vatrogasci iz okolnih gradova i mjesta, ali i iz cijele Hrvatske. Mimohod je preletio i jedan kanader.

Podsjetimo, 30. kolovoza 2007. godine u rutinskom gašenju požara poginulo je 12 vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog. Od 13 vatrogasaca u skupini zahvaćenoj požarom, njih šestero poginulo je na mjestu događaja, dok su ostali prebačeni u obližnje bolnice u Zadru i Splitu, a potom u Zagreb, ali su ubrzo preminuli od posljedica teških opeklina. Jedini koji je preživio nesreću je vatrogasac Frane Lučić iz Tisnog.

Unatoč istragama i suđenjima još uvijek nisu posve rasvijetljene okolnosti u kojima se tragedija dogodila. Prema službenoj teoriji uzrok tragedije je takozvani eruptivni požar. Međutim dio javnosti kao i obitelji stradalih nisu prihvatili takvo objašnjenje, te i dalje smatraju da im nije do kraja otkrivena prava istina o okolnostima u kojima su stradali njihovih najmiliji.

Zbog odgovornosti za pogibelj vatrogasaca i propuste sudilo se bivšem vatrogasnom zapovjedniku JVP Šibenik Draženu Slavici, no on je 2013. u prvostupanjskom sudskom postupku oslobođen optužbi. No Vrhovni je sud srušio tu presudu, a novim suđenjem je Slavica krajem travnja ove godine po drugi put oslobođen optužbi.

Na tu presudu žalilo se šibensko Županijsko državno odvjetništvo koje predlaže da Vrhovni sud prihvati žalbu i ukine pobijanu presudu te predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovno raspravljanje i odluku.